Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 40 993 naujus užsikrėtimo koronavirusu atvejus – didžiausią paros prieaugį šalyje nuo pandemijos pradžios – ir 1 158 užsikrėtusių žmonių mirtį.

Vien Maskvoje per pastarąją parą buvo patvirtinta 7 103 nauji COVID-19 atvejai, o Sankt Peterburge jų nustatyta 3 250. Be to, sostinėje mirė 96 anksčiau užsikrėtę žmonės, o Sankt Peterburge – 85 pacientai.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje užregistruoti iš viso 8 554 192 COVID-19 atvejai, 239 693 užsikrėtę žmonės mirė. Persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 7 381 726 pacientai, iš jų 23 187 – per praėjusią parą.