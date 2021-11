„Jei jie mums paskelbs papildomų sankcijų,.. privalome atsakyti“, – pareiškė A. Lukašenka. Jį cituoja valstybinė naujienų agentūra BelTA.

A. Lukašenka užsiminė, kad Baltarusija galėtų uždaryti dujų tranzitą iš Rusijos į Europos Sąjungą per dujotiekį Jamalas-Europa.

„Mes šildome Europą, o jie dar mums grasina, kad uždarys sieną. O jei mes nutrauksime gamtinių dujų tiekimą? Todėl rekomenduočiau Lenkijos vadovybei, lietuviams ir kitiems begalviams pagalvoti prieš kalbant“, – citavo A. Lukašenką naujienų agentūra „BelTA“.

Baltarusijos lyderis pažymėjo, kad tranzito uždarymas gali būti griežtas jo šalies atsakas į naujus ES sankcijų paketus.

„O jei uždarysime tranzitą per Baltarusiją? Per Ukrainą jis nevyks: ten uždaryta Rusijos siena, per Baltijos šalis kelių nėra. Jei uždarysime, pavyzdžiui, lenkams, vokiečiams, kas tada bus? Gindami savo suverenitetą ir nepriklausomybę neturime prieš nieką sustoti“, – sakė A. Lukašenka, komentuodamas Varšuvos planus uždaryti Lenkijos ir Baltarusijos sieną.

Baltarusija dėl migrantų krizės kaltino Europos Sąjungą ir teigė, kad blokas atsisako derėtis dėl priemonių sienos apsaugai stiprinti.

„Būtume suinteresuoti kuo greičiau išspręsti šią krizę“, – interviu Rusijos valstybinei naujienų agentūrai „RIA Novosti“ sakė baltarusių užsienio reikalų ministras Vladzimiras Makejus.

Jis paminėjo pernai ES priimtą sprendimą sustabdyti finansavimą pasienio infrastruktūros stiprinimo ir būstų nelegaliems migrantams statybų projektams Baltarusijoje.

Tai buvo padaryta Vakarų šalims įvedus virtinę sankcijų Baltarusijai dėl susidorojimo su opozicija.

Atsakydamas į sankcijas Minskas sustabdė savo Readmisijos sutartį su Briuseliu, numatančią, kad Baltarusija turi priimti atgal migrantus, per jos teritoriją patekusius į ES.

„Pasiūlėme Europos Sąjungai surengti konsultacijas šiuo klausimu, bet sulaukėme griežto atsisakymo, – sakė V. Makejus. – Vėliau daugybę kartų siūlėme pradėti dialogą šiuo klausimu, bet teigiamo atsakymo nesulaukėme.“

Migrantai jau keli mėnesiai bando kirsti Baltarusijos ir Lenkijos sieną, bet šią savaitę krizė komplikavosi – šimtai migrantų koordinuotai bandė prasiveržti pro sienos užtvaras. Lenkų pasieniečiai šiuos bandymus atrėmė.

Vakarų vyriausybės kaltina autoritarinį Baltarusijos lyderį Aliaksandrą Lukašenką apgaulingais pažadais prisiviliojus šiuos žmones į savo šalį ir siunčiant juos veržtis pro Lenkijos ir kitų kaimyninių ES šalių sienas, keršijant už Bendrijos įvestas sankcijas Minsko režimui.

Lenkija kaltina Minską, bauginimais verčiantį migrantus pažeisti sieną, „valstybiniu terorizmu“.

Baltarusija savo ruožtu apkaltino migrantų neįsileidžiančią Lenkiją tarptautinių normų pažeidimais ir jų varymu atgal į Baltarusiją smurtinėmis priemonėmis.

Dėl abiejų šalių veiksmų migrantai, daugiausia iš Vidurinių Rytų, šaltu oru įstrigo prie sienos.

Minskas ir Maskva pareiškė, kad šią migrantų krizę išprovokavo Vakarų karinės intervencijos Viduriniuose Rytuose.

V. Makejus minėtame interviu sakė, kad krizė yra „Europos Sąjungos neapgalvotos politikos, susijusios su valstybingumo sugriovimu virtinėje šalių“, rezultatas.

Pasak jo, Baltarusija imsis „ryžtingiausių priemonių“, kad neleistų kilti konfliktui prie sienos.