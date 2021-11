JK premjeras: Rusijos „karinis avantiūrizmas“ būtų „tragiška klaida“

„Turime užtikrinti, kad visi suprastų, jog apsiskaičiavimo tiek prie Ukrainos, tiek prie Lenkijos sienų kaina būtų didžiulė“, – sakė B. Johnsonas įtakingų JK įstatymų leidėjų grupei.

„Manau, kad būtų tragiška, tragiška klaida Kremliui manyti, kad kariniu avantiūrizmu galima ką nors laimėti“, – pridūrė jis.

Tokie JK lyderio komentarai nuskambėjo per plataus masto klausimų ir atsakymų sesiją su parlamentarų stebėtojų komitetu, Vakarams vis labiau nerimaujant dėl Rusijos kariuomenės judėjimo prie Ukrainos sienų.

Be to, Maskva kaltinama prisidėjus prie krizės, per kurią šimtai migrantų iš Artimųjų Rytų įstrigo Baltarusijos ir Lenkijos pasienyje, režisavimo. Rusija tai neigia.

Kremlius taip pat yra sakęs, kad Rusijos karinių pajėgų judėjimas šalies teritorijoje niekam neturėtų kelti nerimo.