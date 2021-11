18-metis išteisintas dėl dviejų protestuotojų nužudymo: savigyna „nėra neteisėta“

Penktadienį prisiekusieji nusprendė, kad K. Rittenhouse'as nėra kaltas dėl tyčinio nužudymo, taip pat visų kitų kaltinimų, susijusių su 2020 metų rugpjūčio incidentu Kenošoje Viskonsine.

Sprendimas vėlai penktadienį išprovokavo protestus miestuose visoje šalyje – nuo Niujorko iki Portlando Oregone. Tačiau verdiktą gyrė teisės nešiotis ginklus šalininkai.

Televizijai „Fox News“ jaunuolis, kuris po prisiekusiųjų sprendimo šypsojosi, sakė, kad jie „priėmė teisingą verdiktą – savigyna nėra neteisėta“.

Ilgas jo interviu turi būti parodytas pirmadienį vakare, o kitą mėnesį turi pasirodyti dokumentinis filmas apie jį.

K. Rittenhouse'o byla prikaustė visos šalies dėmesį, iš dalies dėl to, kad yra susijusi su pernai šalį supurčiusiomis judėjimo „Black Lives Matter“ („Juodųjų gyvybės svarbios“, BLM) demonstracijomis. Be to, byloje persipynė ginklų, rasinės įtampos ir neformalios sargybos temos.

Paauglys per dvi savaites trukusį teismo procesą liudijo, kad du vyrus iš savo pusiau automatinio šautuvo AR-15 nušovė, o trečią sužeidė gindamasis, užpultas per neramumus Kenošoje.

K. Rittenhouse'as, kuris gyveno kaimyniniame Ilinojuje, teigė į Kenošą atvykęs saugoti kompanijų nuo plėšikautojų ir teikti medicininės pagalbos.

Kaltintojai įrodinėjo, kad tuomet 17-metis K. Rittenhouse'as „išprovokavo“ minėtus įvykius per tą chaosą, kilusį baltajam policininkui arešto metu kelis kartus į nugarą šovus juodaodžiui Jacobui Blake'ui. Šis žmogus liko paralyžiuotas.

Reakcija į verdiktą atspindi JAV visuomenės susiskaldymą teisės nešiotis ginklą ir jos ribų klausimais.

Prezidentas Joe Bidenas po verdikto Įspėjo nesigriebti smurto.

„Nors daug amerikiečių, įskaitant mane, pyks ir nerimaus dėl verdikto Kenošoje, turime pripažinti, kad prisiekusieji tarė savo žodį, – sakoma J. Bideno pareiškime. – Raginu visus reikšti savo pažiūras taikiai, laikantis įstatymo viršenybės.“