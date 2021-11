„Palaikome kontaktą su Baltarusijos žinybomis per mūsų ambasadą Minske“, – pirmadienį sakė A. Sasse.

Anksčiau pirmadienį Vokietijos užsienio reikalų ministras Heiko Maasas pareiškė, kad Baltarusijos autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos veiksmus dėl migrantų laiko „cinišku [žmonių] naudojimu“.

Anot ministro, dabartinė padėtis Baltarusijoje praėjus beveik 500 dienų po „suklastotų 2020-ųjų prezidento rinkimų yra blogesnė nei kada nors anksčiau“.

Vakarų vyriausybės kaltina Minską apgaulingais pažadais viliojant atvykėlius, daugiausia iš Artimųjų Rytų, o paskui siunčiant juos veržtis pro Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos sienas.

Baltarusijos režimas tokius kaltinimus atmeta ir kritikuoja migrantų neįsileidžiančias ES šalis.

A. Lukašenka anksčiau pirmadienį pareiškė, kad Europos Sąjunga atsisako aptarti 2 tūkst. migrantų, norinčių patekti į Europą ir įstrigusių Baltarusijoje, likimą.

„Laukiu ES atsakymo dėl 2 tūkst. pabėgėlių“, – pirmadienį baltarusių pareigūnams sakė A. Lukašenka ir pridūrė besitikįs, jog Bendrija įsileis atvykėlius.

„Pasak jų, [Vokietijos kanclerė Angela] Merkel man pažadėjo, jog ši problema bus svarstoma Europos Sąjungos lygiu. Tačiau jie to nedaro“, – pareiškė autoritarinis lyderis; jo žodžius citavo valstybinė naujienų agentūra BelTA.

A. Lukašenkos teigimu, ES pareigūnai, nepaisydami Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos raginimų, atsisako užmegzti bet kokį kontaktą šiuo klausimu.

„Turėtume reikalauti, kad vokiečiai juos priimtų“, – pareiškė jis.

Anksčiau šį mėnesį baltarusių pasieniečiai išardė laikiną pasienio stovyklą ir perkėlė 2 tūkst. migrantų į netoliese įsikūrusį logistikos centrą.

Praėjusią savaitę A. Lukašenka ir A. Merkel du kartus telefonu aptarė migracijos krizę ir sutiko palaikyti tolesnius ryšius.

Migrantai, kurių daugelis bėga nuo karo ir skurdo, išleidžia tūkstančius eurų už galimybę atvykti į Baltarusiją su turistine viza. Pasiekę sieną, jie susiduria su vargingomis, šaltomis sąlygomis.

Vakarai tvirtina, kad šią krizę dirbtinai sukėlė A. Lukašenka, keršydamas už sankcijas, paskelbtas jo režimui po brutalaus antivyriausybinių protestų malšinimo.

Migrantai sako norintys patekti į Vokietiją per Lenkiją, o baltarusių prezidentas teigia esąs pasirengęs prireikus nusiųsti juos ten lėktuvu. Be to, A. Lukašenka sakė, kad Minskas lapkričio pabaigoje ruošia dar vieną repatriacijos reisą.