Austrijoje karantinas pratęstas iki gruodžio 11 dienos, planuojama įvesti privalomą skiepijimąsi nuo COVID-19

Parlamento komitetas antradienį pritarė, kad būtų pratęstas jau ketvirtas nuo pandemijos pradžios nacionalinis karantinas, įvestas lapkričio 22 dieną, pranešė Austrijos naujienų agentūra APA.

Komiteto pritarimas buvo būtinas, nes kai kurios karantino priemonės gali būti įvestos tik dešimčiai dienų, o jų pratęsimui reikalingas atskiras sprendimas.

Esama vieno svarbaus pakeitimo: būtinų prekių parduotuvės, iki šio galėjusios dirbti iki 21 val., nuo ketvirtadienio turės užsidaryti 19 valandą. Taisyklės taip pat leidžia prekybą kalėdinėmis eglutėmis.

Vyriausybė įvedė karantiną reaguodama į smarkiai išaugusį mirčių nuo COVID-19 skaičių ir ligoninių labiausiai paveiktuose regionuose įspėjimus, kad intensyviosios terapijos skyriai artėja prie savo pajėgumų ribos.

Ši Alpių šalis nuo vasario 1-osios taip pat įves visiems privalomą skiepijimąsi nuo COVID-19. Europoje toks reikalavimas kol kas įvestas tik Vatikane.

Pagal karantino taisykles, gyventojams leidžiama išeiti iš namų tik nuvykti į darbą, į gydymo įstaigą, nusipirkti būtiniausių produktų arba pasimankštinti. Mokyklos ir vaikų dienos centrai veikia, bet tėvų prašoma esant galimybei palikti vaikus namuose.

Dėl tolesnių žingsnių po gruodžio 11-osios bus sprendžiama įvertinus, kaip klostysis padėtis, tačiau pareigūnai sako, kad nepasiskiepijusiems asmenims suvaržymai liks galioti.

Austrijos vakcinacijos rodiklis, palyginti su kitomis Vakarų Europos valstybėmis, gana žemas: šalyje visiškai pasiskiepiję tik kiek daugiau nei 67 proc. gyventojų.

Austrijos septynių dienų sergamumo koronavirusine infekcija rodiklis ėmė mažėti. Antradienį jis siekė 894,2 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Lapkričio 22 dieną, kai buvo įvestas karantinas, šis rodiklis siekė daugiau kaip 1 100 atvejų.

Portugalijoje vėl įvedami COVID-19 apribojimai

Dėl išaugusio COVID-19 atvejų skaičiaus Portugalijoje nuo trečiadienio vėl įvesta nepaprastoji padėtis, taikomi nauji apribojimai ir testavimo taisyklės.

Visi oro transportu atvykstantys svečiai, net ir paskiepyti ar pasveikę nuo COVID-19, dabar turi pateikti neigiamą testo rezultatą.

Skiepyti ir pasveikę žmonės, kaip ir neskiepyti, lankydamiesi baruose ir diskotekose, ligoninėse ir senelių namuose bei dideliuose renginiuose, kuriuose nėra fiksuoto vietų skaičiaus, taip pat turės parodyti neigiamą PGR arba antigeno testą, pranešė laikraštis „Publico“.

Be kitų priemonių, vėl galioja bendras įpareigojimas dėvėti kaukes visose uždarose viešose erdvėse.

Lankydamiesi restoranuose, sporto centruose, turizmo įstaigose ir renginiuose su numeruotomis vietomis žmonės turi įrodyti, kad yra paskiepyti, pasveikę arba neseniai gautas neigiamas koronaviruso testo rezultatas.

Šalies vyriausybė „primygtinai rekomenduoja“ dirbti iš namų.

Be to, po metų pabaigos atostogų bus paskelbta „apribojimų savaitė“, per kurią bus privaloma dirbti iš namų, o mokyklos, universitetai, barai ir diskotekos bus uždaryti.

Portugalijoje skiepijimų apimtys yra vienos didžiausių pasaulyje (87 proc.), o 11 proc. gyventojų jau pasiskiepijo ir trečiąja doze. Tačiau septynių dienų sergamumo naujomis infekcijomis rodiklis 100 tūkst. gyventojų jau daug savaičių auga. Neseniai jis viršijo 200.