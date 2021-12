Universiteto duomenimis, su COVID-19 siejamų mirties atvejų skaičius padidėjo iki 5 249 734.

Po 20 mln. ir daugiau užsikrėtimo atvejų patvirtinta Jungtinėse Valstijose, Indijoje ir Brazilijoje.

Pagal pandemijos skaičius pirmoje vietoje tebėra Jungtinės Valstijos, kur iš viso nustatyti 49 051 149 užsikrėtimo ir 788 204 mirties atvejai.

Antrą vietą užimančioje Indijoje patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius pasiekė 34 633 254, o mirties atvejų skaičius pasiekė 470,9 tūkstančio.

Trečioje vietoje esančioje Brazilijoje nuo pandemijos pradžios užfiksuota per 22,1 mln. užsikrėtimo atvejų, įskaitant daugiau nei 615 tūkst. atvejų, pasibaigusių mirtimi.

Iš viso pasaulyje suleistos 8 152 880 936 vakcinų nuo COVID-19 dozės.

Statistikos portalo „Worldometers“ duomenimis, pasaulyje milijonui gyventojų tenkantis mirties nuo COVID-19 atvejų skaičius sekmadienio ryte siekė 675,6. Jungtinėse Valstijose šis koeficientas yra 2 423, Indijoje – 336, o Brazilijoje – 2 867.

Prancūzijoje per parą nustatyta per 50 tūkst. naujų COVID-19 atvejų

Prancūzija šeštadienį pranešė, jog per ankstesnes 24 valandas buvo nustatyta daugiau kaip 50 tūkst. naujų užsikrėtimo COVID-19 atvejų.

Sergamumas koronavirusine infekcija šalyje sparčiai didėja, nors sustiprinamąjį skiepą nuo COVID-19 šalyje gavo milijonai gyventojų.

Sveikatos apsaugos tarnybos pranešė, kad buvo patvirtinti 51 624 nauji užsikrėtimo atvejai.

Per pastarąją savaitę Prancūzijoje buvo fiksuojama po vidutiniškai beveik 41 tūkst. naujų užsikrėtimo atvejų per parą, nors savaitę anksčiau jų buvo nustatoma mažiau nei 28 tūkst. per parą.

Šeštadienį taip pat buvo pranešta, jog per ankstesnes 24 valandas buvo hospitalizuoti 694 žmonės, iš jų 119 yra kritinės būklės. Taip pat mirė 113 užsikrėtusių žmonių.

Nors sergamumas sparčiai didėja, sveikatos apsaugos ministras Olivier Veranas kol kas atmeta karantino įvedimo galimybę. Tačiau jis paragino visus suaugusiuosius iki sausio vidurio užsiregistruoti sustiprinamajam skiepui.

„Dešimt milijonų Prancūzijos žmonių gavo sustiprinamąjį skiepą, siekdami palaikyti savo apsaugą nuo COVID“, – parašė jis tviteryje.

Nuo pandemijos pradžios Prancūzijoje nuo COVID-19 mirė iš viso 119 457 žmonės.

Rusijoje – per 32,6 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, mirė 1 206 pacientai

Rusijoje per praėjusią parą nustatyti 32 602 nauji COVID-19 atvejai, taip pat mirė 1 206 anksčiau užsikrėtę žmonės, rodo sekmadienį paskelbti kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 32 974 naujus COVID-19 atvejus ir 1 215 pacientų mirtį.

Maskvoje per pastarąją parą patvirtinti 3 301 naujas koronavirusinės infekcijos atvejis, o antrame pagal dydį Rusijos mieste Sankt Peterburge jų buvo 2 420.

Sostinėje per pastarąją parą mirė 92, o Sankt Peterburge – 61 COVID-19 pacientas.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje užregistruota iš viso 9 801 613 COVID-19 atvejų, 281 278 užsikrėtusieji mirė. Persirgę koronavirusine infekcija šalyje pasveiko 8 502 406 pacientai, iš jų 30 593 – per praėjusią parą.

Oficialiai patvirtintų COVID-19 aukų skaičius Rusijoje yra daug didesnis negu bet kurioje kitoje Europos šalyje, bet kai kurie ekspertai mano, kad iš tikrųjų liga pareikalavo reikšmingai daugiau gyvybių.

Rusijos federalinė statistikos agentūra „Rosstat“ penktadienį paskelbė, kad spalį šalyje nuo koronaviruso mirė kone 75 tūkst. žmonių – daugiausia nuo pandemijos pradžios.

Pasak agentūros, nuo tada, kai Rusija užregistravo pirmąjį atvejį, šalyje COVID-19 pareikalavo daugiau nei 520 tūkst. gyvybių.

Rusijos pareigūnai yra sakę, kad operatyvinis štabas atsižvelgia tik į atvejus, kai pagrindinė mirties priežastis yra COVID-19, ir naudoja medicinos įstaigų pateikiamus duomenis. Tuo metu „Rosstat“, skaičiuodama su COVID-19 susijusius mirties atvejus, vertina daugiau kriterijų, o duomenis gauna iš civilinės metrikacijos biurų, kur užbaigiamas mirties atvejų įregistravimo procesas.

Dešimtys tūkstančių žmonių Austrijoje dalyvavo demonstracijose prieš koronaviruso priemones

Dešimtys tūkstančių žmonių Vienoje vėl išėjo į gatves, protestuodami prieš šiuo metu galiojantį dalinį karantiną ir sprendimą įvesti privalomą skiepijimą. Austrijos sostinėje šeštadienį vyko kelios demonstracijos, jose, policijos duomenimis, dalyvavo per 40 000 žmonių. Neišvengta pavienių susirėmimų tarp demonstrantų ir policijos.

Tvarką prižiūrėjo apie 1 200 pareigūnų, yra sulaikytų asmenų. Protestuotojai mėtė pirotechnikos gaminius, policininkai panaudojo ašarines dujas, pranešė policija. Jos duomenimis, demonstraciją surengė ir ribojimų šalininkai, į ją susirinko 1 500 žmonių.

Dėl dramatiškai augančių infekcijų Austrijoje nuo lapkričio 22 dienos galioja dalinis karantinas, kuris dar tęsis iki gruodžio 11 dienos. Tačiau mokyklos šalyje ir toliau veikia. Nuo vasario 1-osios Austrijoje turėtų galioti privaloma vakcinacija.

Nuo karantino pradžios paros naujų infekcijų skaičius sumažėjo nuo 13 000 iki mažiau nei 10 000. Nepaisant to, suvaržymai vertinami prieštaringai. Anot austrų žiniasklaidos, į demonstracijas Vienoje atvyko ir daug šeimų su vaikais. Tai buvo jau trečias savaitgalis iš eilės, kai austrai protestavo prieš koronaviruso taisykles.