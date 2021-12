Jo žiniomis, prie knygos rašymo prisidės artima buvusios VFR vyriausybės vadovės bendradarbė Beate Baumann, kuri daugelį metų buvo A. Merkel patarėja. „(Buvusi) kanclerė nenori pasakoti viso savo gyvenimo. Ji norėtų paaiškinti svarbiausius politinius sprendimus savais žodžiais ir remdamasi savo gyvenimiškąja patirtimi“, – sakė žurnalistams B. Baumann.

Ji patikslino, kad knygoje bus gvildenamos tokios svarbios temos kaip finansų ir migracijos krizės, taip pat koronaviruso pandemija. Manoma, kad A. Merkel autobiografinei knygai parašyti prireiks dvejų trejų metų.

Kaip pabrėžė B. Baumann, darbui neketinama pasitelkti kitų autorių. „(Buvusi) kanclerė ir aš esame tvirtai įsitikinusios: jeigu mes rašysime šią knygą, tai padarysime dviese, be „rašytojų vaiduoklių“, be istorikų ir be žurnalistų“, – teigė ji.

Trečiadienį naujuoju Vokietijos kancleriu tapo socialdemokratas Olafas Scholzas. Už jį balsavo 395 Bundestago deputatai, prieš – 303. 16 metų trukusi A. Merkel valdymo epocha baigėsi.