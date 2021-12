„Šiuo metu Minsko susitarimai yra bazė, reguliuojanti Rusijos ir Ukrainos santykius. Jų nesilaiko nei [Ukrainos prezidento Volodymyro] Zelenskio vyriausybė, nei Rusija“, – spaudos konferencijoje Romoje sakė M. Draghi.

„Šių susitarimų vykdymas galėtų sudaryti sąlygas žengti žingsnį padėties deeskalavimo link“, – pridūrė Italijos premjeras.

Jo vertinimas šiek tiek skiriasi nuo to, ką apie Minsko susitarimų įgyvendinimą sako JAV ir nemažai jų partnerių. Paprastai jos giria Kijevą dėl savo įsipareigojimų vykdymo ir kritikuoja Rusiją dėl susitarimų nesilaikymo.

Jau per 13 tūkst. žmonių gyvybių nusinešęs ginkluotas konfliktas Donbase prasidėjo 2014 metais, Kijeve per sukilimą nuvertus prorusišką valdžią, o Rusijai atplėšus nuo Ukrainos ir aneksavus Krymą. Per konfliktą prorusiški separatistai Ukrainos rytuose paskelbė Donecko ir Luhansko „liaudies respublikas“, bet tarptautinė bendrija jų nepripažįsta. Šiuos darinius nuo likusios Ukrainos teritorijos dalies skiria vadinamoji kontaktinė linija, pagrįsta vadinamaisiais Minsko susitarimais.

Šalys derasi Trišalėje kontaktinėje grupėje dėl konflikto Rytų Ukrainoje sureguliavimo. Be to, padėties Donbase sureguliavimas aptarinėjamas vadinamojo Normandijos ketverto, kurį sudaro Ukraina, Rusija, Vokietija ir Prancūzija, lygiu.