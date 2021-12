Jungtinėje Karalystėje žmonės nuo COVID-19 skiepijami ir per Kalėdas

Sveikatos apsaugos ministras Sajidas Javidas ragino žmones šiais metais „pasirinkti sustiprinamąją vakcinos dozę savo Kalėdų dalimi“, nes duomenys rodo, kad omikron variantas kelia grėsmę.

Jungtinėje Karalystėje Kalėdų išvakarėse koronavirusas buvo laboratoriškai patvirtintas 122 186 žmonėms. Tai buvo paros atvejų rekordas. Penktadienį nuo COVID-19 mirė 137 šalies gyventojai.

Gruodžio 23 d. duomenimis, Jungtinėje Karalystėje buvo panaudota 32 290 487 sustiprinamosios vakcinos dozių. Per parą 605 561 žmogus gavo šią dozę. Be to, tūkstančiai žmonių registravosi skiepams Kalėdų dieną.