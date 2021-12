Sudane tūkstančiai žmonių protestavo prieš perversmą

Pasak liudininkų, minios žygiavo Chartumo gatvėmis, nors prieš protestus buvo dislokuotos gausios saugumo pajėgos. Jos užblokavo sostinę su priemiesčiais jungiančius tiltus, išjungė telefono linijas ir apribojo interneto ryšį.

Vėliau saugumo pajėgos pradėjo vaikyti demonstrantus ašarinėmis dujomis.

Nepriklausomo Gydytojų komiteto duomenimis, slopinant prieš kelias savaites prasidėjusias demonstracijas iš viso žuvo mažiausiai 48 žmonės.

Tuo metu Chartumo provincijos gubernatorius perspėjo, kad saugumo pajėgos „susidoros su asmenimis, pažeidžiančiais įstatymus ir keliančiais chaosą“.

Demonstrantai susirinko prie prezidento rūmų Chartume – karinės vyriausybės, perėmusios valdžią per generolo Abdel Fattaho al Burhano surengtą pučą, būstinės.

A. F. al Burhanas keletą savaičių taikė civiliniam lyderiui, ministrui pirmininkui Abdallai Hamdokui, faktinį namų areštą. Tačiau lapkričio 21 dieną jis buvo grąžintas į postą pagal susitarimą, įpareigojantį vyriausybę surengti naujus rinkimus 2023 metų liepą.

Tai supykdė daugelį A. Hamdoko prodemokratinių šalininkų, pasmerkusių tą žingsnį kaip mėginimą įteisinti A. F. al Burhano surengtą perversmą.

Protestuotojai internete skatino savo šalininkus įvairiais šūkiais, įskaitant reikalavimą nevesti „jokių derybų“ su armija.

Akcijų dalyviai ne tik mitingavo Chartume ir jo priemiesčiuose, bet ir žygiavo maždaug už 150 km į pietus esančio Madanio miesto gatvėmis, pranešė liudininkai.

Saugumo pajėgos pasitelkdamos kranus krovininiais konteineriais blokavo tiltus, jungiančius per Nilo upę Chartumą su Undurmano ir Šiaurės Chartumo miestais. Be to, interneto stebėjimo grupė „NetBlocks“ pranešė, kad šeštadienį auštant buvo nutrauktas mobilusis internetas.

Pasak aktyvistų, nuo penktadienio vakaro buvo suimti keli jų kolegos, o JT specialusis pasiuntinys Sudanui Volkeris Perthesas paragino šalies valdžią „saugoti“ protestus, užuot juos slopindama.