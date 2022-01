„Prie protestų prisijungė ir ginkluoti kovotojai, laukę patogios progos. Pagrindinis tikslas buvo akivaizdus: sugriauti konstitucinę tvarką, sunaikinti valdžios institucijas ir užgrobti valdžią. Tai buvo bandymas įvykdyti valstybės perversmą“, – pareiškė valstybės vadovas.

Kazachstanas atsigauna po praėjusią savaitę vykusių beprecedenčių neramumų, prasidėjusių nuo protestų prieš degalų kainų šuolį šios buvusios Sovietų Sąjungos respublikoje.

Prasiveržęs smurtas pareikalavo dešimčių gyvybių. Be to, per saugumo tarnybų operacijas buvo sulaikyta beveik 8 tūkst. asmenų, pirmadienį pranešė Vidaus reikalų ministerija.

„Dabar akivaizdu, kad visi šie kariniai veiksmai buvo koordinuojami iš vieno centro, o kruopščiai suplanuota operacija įžengė į lemiamą etapą“, – per neeilinę Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos (KSSO) sesiją sakė kazachų lyderis.

„Tai įrodo sinchronizuoti išpuoliai prieš regioninės valdžios ir teisėsaugos institucijų pastatus, tardymo izoliatorius, strateginius objektus, bankus, televizijos bokštą ir televizijos kanalus. Buvo užimami oro uostai, užtveriami keliai ir geležinkeliai, blokuojamas greitosios pagalbos ir ugniagesių darbas“, – teigė jis.

Prezidento teigimu, priešiškos jėgos ne kartą mėgino pakirsti stabilumą ir savotiškai išbandyti valstybės tvirtumą.

„Visiems šiems veiksmams buvo ryžtingai užkirstas kelias, tačiau organizatoriai neatsisakė savo planų ir pradėjo ruoštis ginkluotiems manevrams“, – pridūrė K.Ž.Tokajevas.

Prezidentas pridūrė, kad tvarka Kazachstane jau visiškai atkurta.

„Kazachstane atkurta visiška tvarka, užkirstas kelias pavojingoms grėsmėms šalies saugumui. Vykdant antiteroristinę operaciją siekiama nustatyti nusikaltimų vykdytojus“, – pareiškė valstybės vadovas.

„Niekada nešaudėme ir nešaudysime į taikius demonstrantus“, – kalbėjo jis.

KSSO – Rusijos vadovaujamas karinis aljansas, vienijantis kelias buvusių SSRS valstybių – K.Ž.Tokajevo prašymu per neramumus dislokavo Kazachstane 2,5 tūkst. karių.

Kazachų lyderis pirmadienį per susitikimą su KSSO šalių lyderiais, įskaitant rusų prezidentą Vladimirą Putiną, sakė, jog Maskvos vadovaujama misija Kazachstane baigsis „netrukus“.