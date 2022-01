„Taikos palaikymo pajėgų kontingentas buvo išsiųstas į Kazachstaną – noriu pabrėžti – ribotam laikotarpiui“, – kalbėjo V. Putinas per Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos (KSSO) viršūnių susitikimą.

Kazachstanas atsigauna po praėjusią savaitę vykusių beprecedenčių neramumų, prasidėjusių nuo protestų prieš degalų kainų šuolį.

Manoma, kad prasiveržęs smurtas pareikalavo dešimčių gyvybių. Be to, per saugumo tarnybų operacijas buvo sulaikyta beveik 8 tūkst. asmenų, pirmadienį patvirtino Vidaus reikalų ministerija.

Pasak V. Putino, kelias buvusias Sovietų Sąjungos respublikas vienijanti KSSO pasiuntė karius Kazachstano prezidento Kasymo Žomarto Tokajevo prašymu, jo šaliai susidūrus su „tarptautinio terorizmo agresija“.

K.Ž. Tokajevas per susitikimą sakė, kad KSSO iš viso išsiuntė 2 030 karių ir 250 vienetų technikos.

Rusijos prezidentas pridūrė, kad pajėgų dislokavimu siunčiamas signalas, kad šio aljanso vadovai neleis kilti „revoliucijoms“ buvusiose SSRS valstybėse.

„Priemonės, kurių ėmėsi KSSO, aiškiai parodė, kad niekam neleisime destabilizuoti padėties mūsų namuose ir įgyvendinti vadinamųjų spalvotųjų revoliucijų scenarijų“, – pabrėžė rusų lyderis.