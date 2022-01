Sirijoje tęsiantis kautynėms po IS išpuolio prieš kalėjimą žuvo daugiau kaip 70 žmonių

Antpuolis prieš Gvairano kalėjimą šiauriniame Chasakos mieste yra viena reikšmingiausių IS atakų nuo džihadistų paskelbto „kalifato“ sutriuškinimo Sirijoje prieš beveik trejus metus.

Per susirėmimus „žuvo mažiausiai 28 kurdų saugumo pajėgų nariai, penki civiliai ir 45 IS nariai“, sakė nevyriausybinės organizacijos „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) direktorius Rami Abdel Rahmanas.

SOHR duomenimis, kalėjimą, kuriame buvo laikoma apie 3,5 tūkst. įtariamų džihadistų grupuotės narių, įskaitant kai kuriuos jos lyderius, IS atakavo naktį iš ketvirtadienio į penktadienį.

Nuo tada šimtai kalintų džihadistų buvo vėl sučiupti, bet apie dešimt jų, kaip manoma, pabėgo, informavo Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi SOHR, gaunanti informacijos iš plataus šaltinių tinklo Sirijoje.

„Kalėjime ir jo apylinkėse tęsiasi nepaprastoji padėtis“, – sakė kurdų dominuojamų Sirijos demokratinių pajėgų (SDF) atstovas Farhadas Shami.

Šeštadienį ryte kautynės tęsėsi vietovėje į šiaurę nuo kalėjimo, pridūrė jis.

„Islamo valstybės“ pranešime, paskelbtame džihadistų žiniasklaidos sparno „al Amaq“, sakoma, kad puolimu prieš kalėjimą siekta „išvaduoti kalinius“.

IS reguliariai surengdavo išpuolių prieš kurdus ir vyriausybės taikinius Sirijoje nuo 2019 metų kovo, kai buvo galutinai sutriuškintas šios grupuotės paskelbtas „kalifatas“, apėmęs dideles teritorijas Sirijoje ir kaimyniniame Irake.

Dauguma partizaninių atakų buvo nukreiptos prieš karinius taikinius ir naftos pramonės infrastruktūros objektus atokiose vietovėse, bet Chasakos kalėjimo antpuolis galbūt žymi šios grupuotės atsikūrimo naują etapą.

Kurdų pajėgos jau seniai perspėdavo neturinčios pajėgumų laikyti, o juo labiau teisti tūkstančius IS kovotojų, sučiuptų per kelerius metus vykdytas operacijas kovas.

Pasak kurdų tarnybų, jų valdomose kalinimo įstaigose laikoma daugiau kaip 50 valstybių piliečių – iš viso daugiau 12 tūkst. įtariamų IS kovotojų.

Karas Sirijoje prasidėjo 2011 metais, kai Damasko režimas pamėgino griežtomis priemonėmis numalšinti protestus prieš vyriausybę. Nuo to šalį apėmė daugiaplanis konfliktas, nusinešęs beveik pusę milijono žmonių gyvybių ir lėmęs didžiausius karo pabėgėlių srautus nuo Antrojo pasaulinio karo.