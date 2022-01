Šiaurės Korėja iki šiol niekada nebuvo surengusi tiek daug raketų bandymų per vieną kalendorinį mėnesį, be to, praeitą savaitę pagrasino atsisakyti kone penkerius metus trunkančio savanoriško branduolinių ir ilgo nuotolio ginklų bandymų moratoriumo.

Virtinė ginkluotės bandymų, pažeidžiančių Šiaurės Korėjai taikomas sankcijas, buvo surengta šalies lyderiui Kim Jong-unui gruodį per svarbų valdančiosios partijos suvažiavimą dar kartą paskelbus, kad ginkluotosios pajėgos bus toliau modernizuojamos.

Pietų Korėja sekmadienį sakė, kad Šiaurės Korėja tikriausiai laikosi panašaus modelio kaip 2017-aisiais, kai įtampa Korėjos pusiasalyje buvo pasiekusi kone lūžio tašką, ir įspėjo, kad Pchenjanas netrukus galėtų atnaujinti branduolinių ginklų ir tarpžemyninių raketų bandymus.

Šiaurės Korėja „priartėjo prie moratoriumo sunaikinimo“, sakoma Pietų Korėjos prezidento Moon Jae-ino pareiškime, paskelbtame po Seulo Nacionalinės saugumo tarybos skubaus posėdžio.

Pietų Korėjos kariškiai sekmadienį pranešė pastebėję, kad „į Japonijos jūrą aukštu kampu buvo paleista vidutinio nuotolio balistinė raketa“. Aukštu kampu raketos paleidžiamos, kad nenuskrietų viso galimo nuotolio.

Nurodoma, kad sekmadienį paleista raketa pasiekė 2 tūkst. km aukštį ir per pusvalandį nuskriejo maždaug 800 kilometrų.

Tai rodytų, kad Pchenjanas išbandė „pirmą nuo 2017 metų vidutinio nuotolio balistinę raketą“, socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Tarptautinio strateginių studijų instituto ekspertas Josephas Dempsey.

2017 metais Šiaurės Korėjos paleista raketa „Hwasong-12“ nuskriejo 787 km, trajektorijos apogėjus buvo apie 2 111 kilometrų.

Analitikai tuomet sakė, jog tokia trajektorija rodo, kad raketa būtų galėjusi nuskrieti maždaug 4,5 tūkst. km, jei būtų paleista atitinkamu kampu. Tokio nuotolio raketos galėtų pasiekti JAV valdą Guamą.