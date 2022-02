Be to, patvirtintos dar 183 mirtys nuo koronaviruso. Tai yra 31 daugiau nei vidutiniškai per ankstesnes septynias dienas.

Izraelis visiškai atsisako skiepų paso

Izraelio premjeras Naftalis Bennettas ketvirtadienį paskelbė, kad jo šalyje netrukus bus visiškai atsisakyta vakcinacijos nuo koronaviruso paso.

Pasak N. Bennetto, pastaruoju metu fiksuojant mažėjančius infekcijų ir sunkiai sergančių žmonių skaičius, nuspręsta, kad dabar yra „geras laikas“ atsisakyti šios priemonės. Ji pastaruosius metus buvo reikalinga norint lankytis, be kita ko, restoranuose, viešbučiuose, sporto salėse ir pamaldų vietose.

Izraelis anksčiau šį mėnesį pradėjo laipsniškai atsisakyti skiepų paso.

Praėjusį mėnesį kai kuriomis dienomis Izraelyje buvo patvirtinama po daugiau kaip 80 tūkst. naujų koronaviruso atvejų. Tačiau dabar skaičiai drastiškai sumažėję, ir šią savaitę infekcijų paros prieaugis nukrito žemiau 30 tūkst. ribos.