Priemonės taikomos sekant JAV, Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos sprendimų pavyzdžiu, siekiant nubausti Rusijos subjektus po prezidento Vladimiro Putino sprendimo siųsti karius į Donecką ir Luganską.

Tokijo skelbiamos sankcijos apima draudimą išduoti vizas asmenims, susijusiems su „vadinamosiomis dviem respublikomis“, taip pat jų turto įšaldymą ir prekybos su tais regionais draudimą.

Taip pat numatomas draudimas Japonijoje leisti ir prekiauti Rusijos vyriausybės obligacijomis.

„Mes ir toliau stebime su dideliu susirūpinimu“, – sakė ministras pirmininkas Fumio Kishida.

Jis pridūrė, kad Japonija „griežtai smerkia“ Rusijos veiksmus, „kurie kėsinasi į Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą, pažeidžia tarptautinę teisę“, ir pridūrė, kad galimos tolesnės sankcijos, „jei situacija pablogės“.

Kanada įveda sankcijas Rusijai, siunčia karių į Rytų Europą

Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau paskelbė apie „virtinę ekonominių sankcijų“ Rusijai dėk separatistinių teritorijų Rytų Ukrainoje pripažinimo. Jos galios tol, „kol bus atkurtas Ukrainos teritorinis vientisumas“, pareiškė premjeras.

Sankcijos, be kita ko, draudžia transakcijas tarp Kanados ir separatistinių teritorijų. Kanadiečiai, be to, negalės įsigyti Rusijos vyriausybės obligacijų.

Kanada taip pat draudžia finansinius sandorius su Rusijos bankais, turinčiais ryšių su valstybe. Sankcijos bus taikomos ir rusų parlamentarams, kurie antradienį balsavo už „neteisėtą sprendimą pripažinti šias teritorijas“.

Gynybos ministrė Anita Anand pranešė, kad Kanada užbaigė antrąją ginklų siuntą Ukrainai. Be to, vyriausybė pritarė 460 papildomų karių nusiuntimui į Rytų Europą, be kita ko – Latviją.

Prie kitų Vakarų šalių prisijungė ir dėl aštrėjančios Ukrainos krizės finansines sankcijas Rusijai paskelbė ir Australija. Tai kelionių draudimas ir finansinės priemonės Rusijos saugumo tarybos nariams bei sankcijos Maskvos pripažintiems Donecko ir Luhansko regionams, pareiškė ministras pirmininkas Scottas Morrisonas.

„Invazija į Ukrainą praktiškai prasidėjo“, - sakė premjeras. Ji yra „nepateisinama, nepagrįsta, neišprovokuota ir nepriimtina“. Vizų prašymai iš Ukrainos dabar bus nagrinėjami pirmumo tvarka. „Mes glaudžiai bendradarbiausime su kaimyninėmis šalimis, kad išspręstume tikėtiną pabėgėlių problemą, - pabrėžė S. Morrisonas. – Manau, kad mes čia galime suteikti veiksmingą paramą“.

ES kol kas neįves sankcijų V. Putinui asmeniškai

Europos Sąjunga (ES) kol kas neįves sankcijų Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui asmeniškai, nors jam tenka atsakomybė dėl pastarosios eskalacijos Ukrainos konflikte. „Pono V. Putino sankcionuojamų asmenų sąraše nėra“, - antradienio vakarą po specialaus ES užsienio reikalų ministrų susitikimo Paryžiuje pareiškė ES užsienio politikos įgaliotinis Josepas Borrellis. Esą taip nuspręsta, nes reikia pasilikti atsargai tolesnių priemonių.

Dabartinis ES šalių susitarimas, J. Borrellio duomenimis, be kita ko, numato sankcijas 351 Rusijos parlamento deputatui, kurie balsavo už apsišaukėliškų Luhansko ir Donecko „respublikų“ Rytų Ukrainoje pripažinimą. Į sankcionuojamųjų sąrašą taip pat bus įtraukti 27 asmenys ir organizacijos, kurios prisidėjo prie Ukrainos teritorinio vientisumo, suverenumo ir nepriklausomybės pažeidimo.

ES įšaldys visą minėtų asmenų ir organizacijų turtą, esantį ES. Be to, sankcionuojami asmenys negalės įvažiuoti į ES, su jais ir organizacijomis negalės būti vykdomi sandoriai.