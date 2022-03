Rusijos armijoje – kardinalūs pokyčiai: nušalinti 8 rusų generolai, keičia puolimo taktiką

Apie tai O.Danilovas kalbėjo Ukrainos televizijos eteryje: „Šiandien aiškiai žinome, kokius planus turi priešas. Jie šiek tiek pasikeitė nuo karo pradžios, kai jie planavo tai padaryti per 2-3 dienas ir žygiuoti į Chreščiatiką (red. – Kijevo centrą). Taip nėra ir niekada nebus.

Be to, dabar jie ėmėsi kitos taktikos. Pasikeitė jų vadovybė. 8 generolai buvo atleisti iš pareigų, nes nevykdė savo užduočių. Dabar paskirti nauji. Mes aiškiai suprantame, kas vyksta Rusijos Federacijoje. Be to, galiu pasakyti, kad jie yra neviltyje.

„Net tokie žmonės kaip V. Solovjovas (Rusijos žurnalistas, Kremliaus propagandininkas - red.) ir daugybė kitų niekšų atsitraukia, pradeda galvoti, kas negerai, mes nemanėme, kad tai yra tauta, kad jie tokie vieningi ir t. t.“, – aiškino O.Danilovas.

Jis taip pat pažymėjo, kad antradienį JAV Kongrese vyko klausymas dėl padėties Ukrainoje, „ir visi jie savo prognozėse teigė, kad pergalė bus mūsų.“

„Ar bus sunku? Na, bus sunku, nenuvertinkite priešo. Mes jį mušame visais frontais, bet jie šliaužia ir šliaužia kaip skėriai.. Tikrai žinau, kad mums pavyks“, – įsitikinęs O. Danilovas.