Pasak Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjo Viktoro Andruševo, Rusijos karys savanoriškai atidavė savo tanką Ukrainos pajėgoms ir tai išgelbėjo jo gyvybę.

„Miša [rusų karys] gavo labai patogią aplinką. Pasibaigus karui jis taip pat gaus 10 000 JAV dolerių ir galbūt kreipsis dėl pilietybės“, – sakė V. Andrusivas.

Jis taip pat pridūrė, kad rusų kareivis nusprendė atiduoti tanką po to, kai liko vienas iš įgulos narių ir negalėjo grįžti namo, nes jo vadas sakė, kad jį nušaus ir apkaltins koviniais nuostoliais.

Ukroboronprom“ vadovas Jurijus Gusevas šį pasiūlymą pateikė socialiniame tinkle „Facebook“, prašydamas naudotojų plačiai dalytis šia žinute. Vadovas teigia, kad sumokės 1 mln. dolerių už „kiekvieną pavogtą ar trofėjinį“ Rusijos oro ir kosmoso pajėgų kovinį orlaivį ir 500 000 dolerių už „kiekvieną kovinį sraigtasparnį“.

Be to, televizijos laidų vedėja Marija Jefrosinina, kuri yra Jungtinių Tautų Gyventojų fondo ambasadorė Ukrainoje, paskelbė apie Ukrainos vyriausybės pasiūlymą Rusijos kariams, kurį finansuoja pasaulinė IT bendruomenė.

„Ukrainos gynybos ministerija ir pasaulinė IT bendruomenė siūlo Rusijos kariams [galimybę] pasiduoti, gauti amnestiją ir užsidirbti pinigų“, – rašė M. Jefrosina.

„IT žmonės iš viso pasaulio surinko milijonus dolerių ir toliau rinks, kad sumokėtų Rusijos kariuomenei 5 mln. rublių kriptovaliuta į sąskaitą arba grynaisiais pinigais“, – pridūrė ji.