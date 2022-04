Australijos premjeras šaukia rinkimus gegužės 21 dieną

S. Morrisono konservatyviajai vyriausybei gana sunkiai sekasi palenkti savo pusėn 17 mln. šalies rinkėjų ir partija, kaip rodo įvairios visuomenės nuomonės apklausos, atsilieka nuo opozicinės Leiboristų partijos, nors, jai valdant šalį, ekonomika atsigauna, o nedarbo lygis yra nusileidęs iki 4 proc. ir yra žemiausias per 13 metų.

„Šie rinkimai yra dėl jūsų. Dėl niekieno kito. Tai dėl mūsų šalies ir dėl jos ateities“, – per spaudos konferenciją Kanberoje pareiškė S. Morrisonas. – Tai pasirinkimas tarp stiprios ir neaiškios ateities. Tai pasirinkimas tarp vyriausybės, kurią pažįstate, ir opozicinės Leiboristų partijos, kurios nepažįstate.“

„Žinau, kad australams teko išgyventi labai sunkius laikus. Taip pat žinau, kad ateinančiais metais Australijai ir toliau teks susidurti su labai dideliais iššūkiais“, – pažymėjo jis.

Apklausos rodo, kad didžioji dalis rinkėjų nepasitiki 53 metų lyderiu, kuris apsimeta tipišku australų šeimos vyru ir nebijo reklamuoti savo penkiasdešimtmečio krikščionių tikėjimo.

Nutraukti devynerius metus trukusį Liberalų ir Nacionalinės partijos valdymą siekia 59 metų Leiboristų partijos lyderis Anthony Albanese'as.

Opozicijos lyderis šešias savaites truksiančią rinkimų kampaniją pradėjo optimistine žinute, o paskui atkreipė dėmesį į skaudžius išpuolius prieš S. Morrisoną iš jo paties vyriausybės narių.

„Jis dalyvauja rinkimų kampanijoje, kurioje jo vicepremjeras pareiškė, kad jis yra veidmainis ir melagis, – Sidnėjuje žiniasklaidai sakė A. Albanese'as. – Mes galime ir privalome elgtis geriau. Pandemija suteikė mums galimybę įsivaizduoti geresnę ateitį, o leiboristai turi politiką ir planus, kaip tą ateitį formuoti.“

Neseniai atlikta „Newspoll“ apklausa parodė, kad leiboristai pirmauja prieš koaliciją 54 proc. prieš 46 proc.

Kelios apklausos taip pat rodo, kad prieš rinkimus, kuriuose balsuoti yra privaloma, didžiausią susirūpinimą kelia pragyvenimo išlaidos, nes po Rusijos invazijos į Ukrainą ypač išaugo benzino kainos.

Prieš rinkimus vyriausybė daug prižadėjo, įskaitant degalų mokesčio sumažinimą ir mokesčių lengvatą maždaug pusei suaugusių gyventojų. Tačiau ekstremalūs gamtos reiškiniai, dėl kurių kaltinama perkaitusi planeta, ir vyriausybės atsakas taip pat kelia nerimą daugeliui australų.

Didelė rizika

S. Morrisonas yra griežtas didžiulės Australijos iškastinio kuro pramonės šalininkas. Jis pažadėjo išgauti ir eksportuoti anglis tol, kol bus pirkėjų, pasisakė už „dujomis kūrenamą atsigavimą“ po pandemijos ir pasipriešino pasauliniams raginimams iki 2030 metų sparčiau mažinti išmetamus anglies dioksido kiekius.

S. Morrisonas taip pat buvo peikiamas dėl to, kaip jis sprendė su klimatu susijusių nelaimių Australijoje klausimus. Per 2019-2020 metų vadinamosios „juodosios vasaros“ krūmynų gaisrus, per kuriuos žuvo daugiau kaip 30 žmonių, S. Morrisonas išsivežė savo šeimą kalėdinių atostogų į Havajus.

Vėliau nutraukęs atostogas jis žurnalistams pareiškė, kad yra įsitikinęs, jog žmonės tai supranta.

„Dėl atostogų Havajuose S. Morrisono pozicija tapo praktiškai nepavydėtina“, – sakė Australijos nacionalinio universiteto Kanberoje profesorius Markas Kenny.

Tačiau atėjusi COVID-19 pandemija „viską pakeitė“, sakė jis.

Jo teigimu, S. Morrisonas visiškai teisingai į ekonomiką įšvirkštė „didžiules pinigų sumas“, tačiau vakcinacijos kampanija vyko sunkiai ir lėtai. Jis taip pat „sugadino“ koronaviruso savikontrolės greitųjų antigenų testų platinimą.

Visai neseniai, vasario pabaigoje ir kovo pradžioje, per dvi savaites trukusį mirtiną rytinės pakrantės potvynį gyventojai pasipiktino, kad vyriausybė nepakankamai pasiruošė ir nesuteikė skubios pagalbos.

S. Morrisonui taip pat sunkiai sekasi pritraukti moterų rinkėjų balsus, vienai politinei darbuotojai pareiškus, kad ji vyriausybėje patyrė lytinę prievartą. Gana prastai jam sekasi ir tarp jaunų rinkėjų, kuriuos atstūmė jo pozicija dėl anglių naudojimo.

Verta paminėti, kad S. Morrisonas ir anksčiau, nepaisant prognozių, 2019 metų gegužę laimėjo, kaip pats sakė, per „stebuklingus“ rinkimus.