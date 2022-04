Neteisėtų migrantų atvykimų į ES skaičius – didžiausias per šešerius metus

„Pirmasis šių metų ketvirtis pagal nelegalius sienos kirtimus prie ES išorės sienų buvo intensyviausias nuo 2015–2016 m. migracijos krizės“, kai 1,3 mln. nuo pilietinio karo bėgančių sirų ieškojo prieglobsčio Europoje, rašoma „Frontex“ pranešime.

Agentūra nurodė, kad nuo šių metų sausio iki kovo pabaigos sienas į ES neteisėtai kirto 40 300 migrantų. Tai didžiausias skaičius per laikotarpį nuo 2016 m., kai buvo užfiksuota beveik 285 tūkst. neteisėtų atvykimų. 2015–2016 m. srautą iš esmės sustabdė 2016 m. kovo mėnesio ES ir Turkijos susitarimas. Neteisėtų kirtimų skaičius po šio susitarimo smarkiai sumažėjo ir toliau menko 2020 ir 2021 metais dėl koronaviruso pandemijos įvestų ribojimų.

Agentūra nurodė, kad šių metų sausio, vasario ir kovo mėnesių rodikliai buvo 57 proc. didesni nei tuo pačiu laikotarpiu 2021 metais.

Nors šių metų vasarį prasidėjęs karas Ukrainoje išprovokavo didžiausią migracijos srautą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo, biometrinius pasus turintys ukrainiečiai į ES gali atvykti be vizos. Taigi dauguma iš beveik keturių milijonų ukrainiečių, patekusių į ES karui prasidėjus, nelaikomi atvykusiais neteisėtai. Vis dėlto „Frontex“ nurodė, kad šimtai ukrainiečių „nelegaliai kirto sieną tarp sienos perėjimo punktų“.

Daugiausia neteisėtų kirtimų nustatyta iš Vakarų Balkanų, patenkant į ES daugiausia per Graikiją ir Bulgariją. Jie sudarė maždaug pusę visų neteisėtų atvykimų, ir tai buvo daugiausia sirai ir afganai. „Frontex“ nurodė, kad taip pat smarkiai išaugo neteisėtų atvykimų į ES skaičius vadinamuoju „Rytų Viduržemio jūros maršrutu“ – t. y. per Graikiją, Kiprą ir Bulgariją. Šiuo keliu patenkantys migrantai daugiausia yra nigeriečiai ir Kongo gyventojai. Ypač į Kiprą per pirmuosius tris šių metų mėnesius neteisėtų atvykimų skaičius padidėjo tris kartus – daugiau nei 5 tūkst. iš 7 tūkst. migrantų atvyko Rytų Viduržemio jūros maršrutu.

Dauguma migrantų, neteisėtai atvykstančių į ES jos rytiniame ir pietiniame flange, siekė persikelti į kitas ES šalis arba į buvusią ES narę Didžiąją Britaniją. Lamanšo sąsiaurio maršrutas iš ES į Didžiąją Britaniją nuo 2021 m. pradžios išaugo 190 proc., pranešė „Frontex“. Agentūros teigimu, būta beveik 8 900 sienos kirtimų, tačiau „pusei jų buvo užkirstas kelias“ dar tik išvykstant, o pusę išgelbėjo britų valdžia. „Frontex“ pridūrė, kad „sausumos patruliai ir oro stebėjimas aptiko 55 proc. išvykimų“ jūra į Didžiąją Britaniją.