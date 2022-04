Izraelis mini Holokausto dieną ir pagerbia 6 mln. nužudytų žydų atminimą

Gatvėse sustojo žmonės ir automobiliai, jų vairuotojai išlipo drauge su visais nulenkti galvos ir prisiminti nacių vykdyto genocido aukų. Ketvirtadienį taip pat planuojamos ceremonijos Izraelio nacionaliniame Holokausto memoriale, parlamente ir kitur.

Izraelis 1948 metais buvo įkurtas kaip saugus prieglobstis žydams po Holokausto. Izraelyje gyvena apie 165 tūkst. Holokaustą išgyvenusių žmonių; ši vis mažėjanti gyventojų grupė yra gerbiama, bet grumiasi su virtine iššūkių, įskaitant skurdą.

Pradėdamas Holokausto atminimo dieną memoriale „Yad Vashem“, premjeras Naftali Bennettas paragino pasaulį liautis lyginus Holokaustą su kitais istorijos įvykiais. Tai jis sakė Ukrainos ir Rusijos prezidentams palyginus savo karą su genocidu per Antrąjį pasaulinį karą.

„Bėgant metams pasaulyje vis daugiau... kitų sunkių įvykių lyginimo su Holokaustu. Bet – ne. Joks istorijos įvykis, kad ir koks būtų buvęs žiaurus, nėra lygintinas su nacių ir jų kolaborantų vykdytu Europos žydų naikinimu“, – sakė jis.

Premjeras taip pat įspėjo šalį neleisti, kad dideli jos vidaus nesutarimai ją suskaldytų. Jo kalba Holokausto atminimo dieną turi ir labai asmenišką kontekstą – antradienį N. Bennetto šeima gavo laišką su tikra kulka ir grasinimu mirtimi. Izraelio pareigūnai sustiprino premjero ir jo šeimos narių apsaugą, tiria grasinimus.

„Broliai ir seserys, negalime, paprasčiausiai negalime leisti, kad tas pats pavojingas frakcinio susiskaldymo genas išardytų Izraelį iš vidaus“, – sakė N. Bennettas.

Izraelis labai stengiasi įamžinti Holokausto aukų atminimą ir pagerbti tuos, kas jį išgyveno. Holokausto atminimo dieną šalyje nedirba restoranai ir pramogų vietos, radijo stotys transliuoja liūdną muziką, televizijos rodo dokumentinius filmus ir kitą su Holokaustu susijusį turinį.

Šiemet ši diena minima Izraeliui ir daugeliui kitų pasaulio šalių bandant atsigauti po koronaviruso pandemijos, Holokaustą išgyvenusiems žmonėms kėlusios ypač didelę riziką ir nulėmusios daugelio jų vienatvę bei neviltį.

Ši Izraelio bendruomenė susiduria ir su kitais iššūkiais – maždaug trečdalis jos gyvena žemiau skurdo ribos, nurodo viena jai atstovaujanti organizacija. Daugelis šių žmonių neišsiverčia be vyriausybės stipendijų ir aukų.

Nepaisant jų patirties ir daugybės švietimo programų, antisemitizmas per pandemiją pasaulyje augo, rodo viena trečiadienį paskelbta ataskaita. Joje dėl to kaltinami karantinai, socialinė žiniasklaida ir priešiška reakcija į Izraelio antskrydžius Gazos Ruože per praėjusių metų 11 dienų karą.