Skandalas Jungtinėje Karalystėje: B. Johnsono partijos narys atsistatydino prisipažinęs, kad parlamente žiūrėjo pornografiją

Boriso Johnsono partijos konservatorių partijos narys N.Parishas pareiškė atsistatydinsiąs po to, kai prisipažino žiūrėjęs pornografiją Bendruomenių rūmuose.

BBC N.Parišas sakė, kad pirmą kartą nepadorią medžiagą peržiūrėjo atsitiktinai, internete ieškodamas žemės ūkio transporto priemonių. Antrą kartą tai buvo sąmoningas veiksmas bei „užklupusi beprotybės akimirka“, sakė 65 metų vyras.

B. Johnsono vyriausybę šiuo metu krečia daugybė skandalų, likus kelioms dienoms iki svarbių vietos valdžios rinkimų. Pats ministras pirmininkas buvo nubaustas policijos bauda už tai, kad per 2020 m. uždarymą pažeidė savo paties „Covid“ taisykles, be to, jo atžvilgiu pradėtas tyrimas dėl to, ar jis suklaidino Parlamentą dėl Dauningo gatvėje vykstančių vakarėlių.

O praėjusią savaitę jo partija buvo apkaltinta turinti rimtų mizoginijos problemų, kai vienas iš jo užnugario narių anonimiškai pareiškė laikraščiui, kad opozicinės Leiboristų partijos lyderio pavaduotoja Angela Rayner Bendruomenių rūmuose blaškė Johnsono dėmesį, sukryžiuodama ir atsukdama kojas, panašiai kaip Sharon Stone veikėja filme „Pagrindinis instinktas“.

N.Parishas šeštadienį pripažino, kad jo elgesys Parlamente buvo „visiškai neteisingas“. „Situacija buvo tokia, kad aš, kaip bebūtų juokinga, žiūrėjau į traktorius. Ir taip aš patekau į kitą interneto svetainę, kuri turėjo tarsi labai panašų pavadinimą. Ir šiek tiek ją žiūrėjau, ko neturėjau daryti.

„Didžiausias mano nusikaltimas yra tas, kad sekantį kartą aš įėjau į tą puslapį sąmoningai.“ – teigė N.Parishas.

Jis tai apibūdino kaip „beprotybės akimirką ir kartu visiškai neteisingą“.

Politiko vietos konservatorių asociacija Tivertone ir Honitone, Vakarų Anglijoje, šeštadienį paskelbė pareiškimą: „Naudodamiesi proga norėtume padėkoti Neilui Parishui už jo tarnybą mūsų bendruomenėms per pastaruosius dvylika metų. Palaikome jo sprendimą atsistatydinti iš mūsų parlamento nario pareigų“.

