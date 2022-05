Neatpažinti karo lėktuvai sudavė smūgių Sirijos rytuose

Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi NVO „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) nurodė, kad per šį išpuolį Deir az Zoro provincijoje – antrąjį nuo šios savaitės pradžios – niekas nenukentėjo ir nebuvo padaryta reikšmingos materialinės žalos.

SOHR duomenimis, mažiausiai penki sprogimai buvo girdimi Havidža Kateho rajone ir ant netoliese esančio tilto į šiaurę nuo Deir az Zoro miesto.

Sirų valstybinė žiniasklaida taip pat pranešė apie ataką, bet nepateikė jokių detalių. Deir az Zoras yra strategiškai svarbi provincija, besiribojanti su Iraku ir turinti naftos telkinių.

Ši teritorija, kontroliuojama Irano remiamų sukarintų grupuočių ir Damasko režimo pajėgų, anksčiau dažnai tapdavo Izraelio antskrydžių taikiniu. Žydų valstybė nuo Sirijos pilietinio karo pradžios sudavė šimtus smūgių taikiniams kaimyninėje šalyje, tačiau retai komentuoja ar net pripažįsta tokias operacijas.

Praėjusią savaitę per izraeliečių raketų ataką Damasko priemiestyje keturi kariai žuvo, o dar trys buvo sužeisti. Sirijos gynybos ministerija nurodė, kad per tą smūgį buvo padaryta materialinės žalos. SOHR duomenimis, per ataką buvo taikytasi į iraniečių ginklų sandėlius.