Seulas: Šiaurės Korėja paleido povandeninę balistinę raketą

Naujausias paleidimas įvyko praėjus vos trims dienoms po to, kai Pchenjanas vėliausią kartą paleido raketą. Be to, JAV buvo perspėjusios, kad Šiaurės Korėja rengiasi branduoliniam bandymui.

„Mūsų kariuomenė apie 14 val. 07 min. (vietos, 8 val. 07 min. Lietuvos laiku) užfiksavo, kad iš vandenų prie Sinpo Pietų Hamgionge paleista trumpojo nuotolio balistinė raketa, kaip manoma, iš povandeninio laivo leidžiama balistinė raketa“, – sakoma Pietų Korėjos kariuomenės Jungtinio štabų vadų komiteto pareiškime.

Sinpe yra didelė Šiaurės Korėjos karinio jūrų laivyno laivų statykla, o palydovinėse nuotraukose anksčiau buvo užfiksuoti joje esantys povandeniniai laivai.

Japonijos pakrančių apsaugos tarnyba, remdamasi Gynybos ministerijos informacija, pranešė, kad Šiaurės Korėja paleido objektą, kuris „gali būti balistinė raketa“, ir perspėjo savo laivus būti atidžius.

Šis paleidimas greičiausiai yra jau 15-as branduolinį ginklą turinčios šalies bandymas šiais metais.

Trečiadienį Šiaurės Korėja išbandė, Seulo ir Tokijo teigimu, balistinę raketą, nors Pchenjano valstybinė žiniasklaida, kuri paprastai praneša apie ginklų bandymus, šio įvykio nekomentavo.

Šiaurės Korėja, nepaisydama tarptautinių sankcijų dėl savo ginklų programų, šiemet smarkiai padidino bandymų skaičių, ignoruodama Jungtinių Valstijų pasiūlymus vesti derybas.

Šeštadienio bandymas surengtas likus kelioms dienoms iki antradienį įvyksiančios naujojo Pietų Korėjos prezidento Yoon Suk-yeolo inauguracijos.

Branduolinis bandymas

Praėjusią savaitę stebėdamas didžiulį karinį paradą Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas pažadėjo kuo sparčiau plėtoti branduolines pajėgas ir įspėjo apie galimus „prevencinius“ smūgius.

Penktadienį Jungtinės Valstijos paskelbė naują vertinimą, kuriame teigiama, kad Pchenjanas „ruošia Pungjė-ri bandymų poligoną ir gali būti pasirengęs atlikti bandymus jau šį mėnesį“, sakė Valstybės departamento atstovo spaudai pavaduotoja Jalina Porter.

„Šis vertinimas atitinka naujausius pačios KLDR (Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos) viešus pareiškimus“, – pridūrė ji.

JAV prezidentas Joe Bidenas vėliau šį mėnesį vyks į Japoniją ir Pietų Korėją, kur susirūpinimą keliantys klausimai dėl Pchenjano turėtų užimti svarbią vietą darbotvarkėje.

Šiaurės Korėjos bandymas gali sutapti su J. Bideno vizitu arba gegužės 10 dieną įvyksiančia Yoon Suk-yeolo, kuris pažadėjo laikytis griežtesnės pozicijos Pchenjano atžvilgiu, inauguracija.

„Atrodo, kad užuot priėmęs kvietimus dialogui, Kim Jong Uno režimas ruošiasi taktinės branduolinės galvutės bandymui“, – sakė Seule veikiančio moterų universiteto „Ewha“ tarptautinių studijų profesorius Leifas-Ericas Easley.

Šiaurės Korėja atliko šešis branduolinius bandymus prieš įsitraukdama į neįprastai aukšto lygio diplomatiją su Jungtinėmis Valstijomis, o buvęs amerikiečių prezidentas Donaldas Trumpas keturis kartus susitiko su lyderiu Kim Jong Unu.

„Septintas branduolinis bandymas būtų pirmasis nuo 2017 metų rugsėjo ir išaugintų įtampą Korėjos pusiasalyje, padidindamas apsiskaičiavimo ir nesusikalbėjimo tarp Kim Jong Uno režimo ir būsimos Yoon Suk-yeolo administracijos pavojų“, – teigė L.-E. Easley.