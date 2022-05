Paslaptinga Rusijos oligarchų mirčių virtinė: per tris mėnesius „nusižudė“ šeši Rusijos verslininkai

Balandžio 19 d., Katalonijoje Ispanijos policija sulaukė Rusijos oligarcho sūnaus Fedoro Protosenijos, kurio šeimai šioje vietovėje priklauso vila, skambučio. Jis pranešė, kad jau kelias valandas bando prisiskambinti savo motinai iš Prancūzijos, tačiau niekas neatsiliepė. Policijai atvykus į F.Protosenijos tėvų valdas, buvo rasti tėvų ir sesers kūnai. Iš pradžių policija manė, kad jo tėvas milijonierius Sergejus Protosenija nudūrė moteris, o paskui vilos sode pasikorė, tačiau netrukus kilo abejonių dėl tokios įvykių eigos.

Viena diena anksčiau Maskvoje policija taip pat aptiko šiurpų radinį: dar vienas milijonierius Vladislavas Avajevas ir jo žmona bei 13-metė dukra buvo rasti negyvi savo prabangiame bute. Rusijos valstybinė naujienų agentūra Tass pranešė, kad V. Avajevas rankoje turėjo pistoletą. Valdžios institucijos skelbė įtarimus, kad jis nušovė savo žmoną ir dukrą, o po to nusižudė pats.

Incidentai įvyko per 24 valandas vienas nuo kito, o numanoma įvykių eiga stebėtinai panaši. Be to, ir S.Protosenija, ir V.Avajevas buvo oligarchai multimilijonieriai iš aukščiausių Rusijos naftos ir dujų pramonės sluoksnių. S.Protosenija buvo gamtinių dujų bendrovės „Novatek“ pirmininko pavaduotojas, o Avajevas – banko „Gazprombank“ viceprezidentas.

Šių oligarchų netektys buvo naujausios iš 2022 m. įvykusių paslaptingų Rusijos oligarchų – daugiausia iš energetikos sektoriaus – mirčių serijos.

Sausio pabaigoje, likus mėnesiui iki Rusijos kariuomenės įsiveržimo į Ukrainą, buvo pranešta apie 60-mečio „Gazprom“ aukšto lygio vadovo Leonido Šulmano savižudybę. Vėliau, vasario 25 d., buvęs energetikos milžinės vadovas Aleksandras Tiuliakovas buvo rastas pasikoręs savo namuose Sankt Peterburge. Po trijų dienų Ukrainoje gimęs dujų ir naftos magnatas Michailas Votfordas taip pat buvo rastas pakartas savo sodybos garaže Surėjaus grafystėje, Pietų Anglijoje.

Kovo 24 d. milijardierius Vasilijus Melnikovas, milžiniškos medicinos prekių tiekimo bendrovės „MedStom“ vadovas, buvo rastas negyvas kartu su žmona Galina ir dviem mažamečiais sūnumis savo milijoniniame bute Rusijos mieste Žemutiniame Naugarde. Jų mirties detalės taip pat sutampa su S.Protosenijos ir V.Avajevo mirties detalėmis.

Ir galiausiai – Andrejaus Krukovskio atvejis. 37 metų vyras buvo netoli Sočio esančio slidinėjimo kurorto Krasnaja Poliana direktorius. Teigiama, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ne kartą kvietė savo svečius ten slidinėti. Pasak Rusijos laikraščio „Kommersant“, gegužės 2 d. A. Krukovskis buvo išėjęs į žygį, kai nukrito nuo uolos ir žuvo.

Paslaptinga septynių itin turtingų rusų mirtis per tris mėnesius ir tokiomis šiurpiomis aplinkybėmis sukūrė erdvę įvairioms spekuliacijoms. Daugybė žiniasklaidos priemonių iškėlė prielaidą, kad savižudybės galėjo būti suklastotos. Kai kurie žiniasklaidos šaltiniai užsiminė, kad prie to galėjo būti prisidėjęs Kremlius ar net pats V. Putinas.

Pastaraisiais metais Kremliaus kritikus ne kartą bandyta nužudyti. 2020 m. rugpjūčio mėn. opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas buvo apnuodytas nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“, jam būnant Tomsko oro uoste. Prieš dvejus metus panašiai buvo apnuodytas buvęs Rusijos žvalgybos agentūros GRU vadovas Sergejus Skripalis. Ir A.Navalnas, ir S.Skripalis išgyveno. Taip pat 2006 m. Londone radioaktyviuoju poloniu buvo mirtinai apnuodytas į Jungtinę Karalystę perbėgęs buvęs Rusijos saugumo pareigūnas Aleksandras Litvinenka.

2017 m. JAV laikraštis „USA Today“ paskelbė tyrimo rezultatus, kuriuose teigiama, kad per trejus metus mirė arba dingo be žinios mažiausiai 38 oligarchai.

Įdomi detalė, kad nė vienas iš 2022 mirusių oligarchų, nebuvo žinomas kaip kritiškai viešai pasisakęs prieš invaziją į Ukrainą. Kartu nė vienas iš jų nebuvo įtrauktas į tarptautinius sankcijų sąrašus, kurie buvo sudaryti po invazijos.

Neseniai paskelbtame Varšuvos instituto, Lenkijos analitinio centro, kuris daugiausia dėmesio skiria Rusijai ir saugumo politikai, pranešime teigiama, kad tiek Rusijos policija, tiek „Gazprom“ saugumo tarnybos greitai pradėjo tyrimus dėl Rusijoje įvykusių mirčių. „Galbūt kai kurie su Kremliumi susiję aukšto rango asmenys slepia sukčiavimo pėdsakus valstybės valdomose įmonėse“, – rašoma instituto tinklalapyje „Russia Monitor“ paskelbtame pranešime.

Jokių įrodymų, patvirtinančių šią teoriją ar spėliones apie smurtinį trečiosios šalies įsikišimą, nėra.

Parengta pagal „Deutsche Welle“ inf.