Narkotikų prekeiviai iš Lietuvos – tarp išaiškintos tarptautinės gaujos dalyvių

Trečiadienį dešimtys asmenų buvo sulaikyti, taip pat buvo atlikta vienoje šiuolaikinio meno galerijoje Amsterdame ir dar 47 kitose vietose per operaciją, koordinuotą ES teisėtvarkos agentūros Eurojusto.

Eurojusto pranešime sakoma, kad šis tinklas prekiavo kokainu, gabentu iš Lotynų Amerikos, ir ketaminu, tiektu iš Lietuvos. Šie kvaišalai buvo gabenami per Nyderlandus.

Be to, buvo prekiaujama kanapėmis, kontrabanda įvežamomis iš Šiaurės Afrikos per Ispaniją.

Italijos vidaus reikalų ministerija nurodė, kad buvo išduoti arešto orderiai 31 žmogui, daugiausiai Italijos piliečiams, įtariamiems glaudžiai ryšiais su kvaišalų prekeiviais, besislapstančiais nuo teisėsaugos asmenimis ir organizuoto nusikalstamumo dalyviais Lotynų Amerikoje.

Kaip pranešama, buvo įšaldytos dviejų pervežimų bendrovių, įsikūrusių Italijos šiauriniame Lombardijos regione, Eurojustas nurodė, kad taip pat buvo įšaldyta sąskaitų Nyderlanduose, kaip manoma, naudotų pinigams plauti.

„Vertinama, kad iš viso buvo paimta 150 tūkst. eurų grynaisiais, taip pat per 150 kilogramų įvairių rūšių neteisėtų narkotikų“, – sakoma pranešime.

Tyrimas prasidėjo įtarus du restoranų Milane savininkus vadovavimu vietos narkotikų kontrabandininkų tinklui.

„Nuo 2020 metų Nyderlandų ir Italijos tarnybos sugebėjo perimti didelius kiekius narkotikų“, – informavo Eurojustas ir pridūrė, kad pastaraisiais mėnesiais įvykdyti keli suėmimai atvedė prie operacijos kulminacija tapusios „veiksmo dienos“.