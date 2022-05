JAE prezidentu išrinktas šeichas Mohamedas bin Zayedas al Nahyanas

Šeichas Mohamedas buvo išrinktas Federacinės Aukščiausiosios Tarybos, pranešė naujienų agentūra WAM. Tokiu būdu jis tapo naftos turtingos valstybės, įkurtos jo tėvo 1971 metais, oficialiu vadovu.

Šeichas, dažnai vadinamas tiesiog MBZ, susitiko su Federacinės Aukščiausios Tarybos, sudarytos iš septynių šalies emyratų valdytojų, nariais. met members of the Federal Supreme Council, made up of rulers of the UAE's seven emirates, as the oil-rich country enters a period of mourning for his half-brother Sheikh Khalifa.

Vis dėlto šeichas Mohamedas jau daug metų faktiškai vadovavo 10 mln. gyventojų turinčiai Persijos įlankos šaliai, o jo netikro brolio šeicho Khalifos, kurio sveikata buvo smarkiai pašlijusi nuo 2014 metais atliktos operacijos po insulto, indėlis priimant sprendimus buvo menkas.

Šeichui Khalifai penktadienį mirus, Jungtiniuose Arabų Emyratuose buvo paskelbtas 40 dienų gedulas.

Vadovaujant šeichui Mohamedui Jungtiniai Arabų Emyratai pasiuntė į kosmosą pirmąjį savo astronautą, nuskraidino zondą į Marsą ir paleido savo pirmąjį atominį reaktorių. Be to, naudodamasis įtaka dėl savo turimų naftos išteklių, Abu Dabis vystė ryžtingesnę užsienio politiką.

JAE palaiko glaudžius ryšius su Saudo Arabija ir tapo lyderiais persitvarkiusiuose Vidurio Rytuose, iš regiono pasitraukus tradicinėms galybėms ir sumažėjus Jungtinių Valstijų įsitraukimui. Abu Dabis plėtojo ryšius su Izraeliu ir prisidėjo prie karo Jemene prieš Irano remiamus kovotojus.