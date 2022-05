Balsas iš „Azovstal“: gynėjai atskleidė kraupias sužeistų karių gydymo sąlygas

Kalbėdamas per Ukrainos televiziją iš gamyklos teritorijos, neįvardytas kovotojas sakė, kad didžiuliame komplekse tebėra apie 600 sužeistųjų.

„Sąlygos tiesiog siaubingos“, – sakė jis.

„Šiandien buvau ligoninėje. Tai didžiulė sporto salė, mokykla... kelios dešimtys dviaukščių lovų. Visa kiti – tiesiog ant grindų. Kovotojai tiesiog guli be galūnių, be rankų, be kojų“, – aiškino kovotojas.

„Jie masiškai miršta, nes mes negalime suteikti medicininės pagalbos. Tiesiog nėra vaistų. Sunkiai sužeistųjų... beveik neįmanoma išgelbėti“, – pripažino gynėjas, apibūdinęs sąlygas ligoninės palatoje kaip „visiškai antisanitarines“.

„Jau šilčiau, todėl yra musių. Kvapas bjaurus“, – pridūrė ukrainietis.

Nugriuvus operacinės luboms, ji buvo perkelta į tą pačią patalpą kaip ir ligoninė, nurodė kovotojas. Medikai operuoja be narkozės.

Kovotojas teigė, kad matė, kaip buvo atlikta viena operacija kareiviui su sunkia kojos žaizda: „Jam į dantis buvo įveržtas diržas. Jis buvo operuojamas be narkozės. Du gydytojai bando ten kažką pašalinti. Jis rėkia į tą diržą, jo koja trūkčioja.“

Kovotojas sakė nesąs tikras, ar iš milžiniško komplekso evakuoti visi civiliai.

„Niekas negali būti 100 proc. tikras. Sakykime, kad išvedėme tuos civilius, apie kuriuos žinojome. Kažkur jie gali būti po griuvėsiais, kai kuriuose bunkeriuose, kai kuriose slėptuvėse, kurių dar neištyrėme. Todėl niekas negali būti 100 proc. tikras. Bet tuos civilius, apie kuriuos žinojome, kad jie čia yra, išvedėme visus 100 proc.“, – sakė jis.

Šeštadienį nebuvo jokių žinių apie derybų dėl sunkiai sužeistųjų evakuacijos iš „Azovstal“ eigą. Vėlai penktadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad „šiuo metu vyksta labai sunkios derybos dėl kito evakuacijos misijos etapo, sunkių sužeistųjų ir medikų išvežimo. Kalbame apie didelį skaičių žmonių.“

Parengta pagal CNN inf.