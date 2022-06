Šiaurės Korėjos valdančioji partija pradėjo politinį suvažiavimą

Trečiadienį Pchenjane prasidėjęs valdančiosios Darbininkų partijos Centro komiteto plenumas gali trukti kelias dienas, ketvirtadienį pranešė valstybinė Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA).

Suvažiavimas vyksta pastebint ženklų, kad Šiaurės Korėja ruošiasi naujam branduoliniam bandymui po beveik penkerių metų pertraukos. Toks žingsnis dar labiau eskaluotų provokuojamą ginkluotės bandymų virtinę, įskaitant neseniai įvykdytą kelių tarpžemyninių balistinių raketų paleidimą.

KCNA paskelbė nuotraukų, kuriose matyti suvažiavimo dalyviai, einantys į partijos pastatą. Kaip pranešama, jie patvirtino plenumo darbotvarkę, bet daugiau detalių nebuvo paskelbta.

Valstybinė žiniasklaida anksčiau pranešė, kad per šį suvažiavimą planuojama apsvarstyti valstybės reikalus ir priimti sprendimus dėl „virtinės svarbių klausimų“.

Tikėtina, kad plenumo dalyviai aptars padėtį kovojant su koronavirusinės infekcijos protrūkiu. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) pareigūnai trečiadienį sakė manantys, kad epidemiologinė padėtis Šiaurės Korėjoje blogėja, ir paprašė patekti daugiau informacijos šiai Jungtinių Tautų agentūrai.

Pietų Korėjos pareigūnai ir ekspertai sakė, kad Kim Jong Unas galbūt aptars santykius su Jungtinėmis Valstijomis ir Pietų Korėja, nors diplomatinis procesas jau ilgokai yra įstrigęs. Tikėtina, kad lyderis taip pat apžvelgs planus toliau vystyti branduolinį arsenalą, galintį kelti grėsmę JAV sąjungininkėms ir pačiai Amerikai.

Per ankstesnį partijos plenumą pernai gruodį Kim Jong Unas pakartojo vystysiantis karinę branduolinę programą. Per rekordiškai ilgą, penkias dienas trukusį suvažiavimą jis įsakė gaminti galingesnes ir modernesnes ginkluotės sistemas.

Tuo metu JAV valstybės sekretoriaus pavaduotoja Wendy Sherman trečiadienį susitiko Seule su Pietų Korėjos ir Japonijos aukšto rango diplomatais. Ji pabrėžė trišalio saugumo bendradarbiavimo svarbą augant Šiaurės Korėjos keliamai grėsmei. Amerikiečių pareigūnė perspėjo, kad Šiaurės Korėja sulauks „greito ir galingo atsako“, jeigu įvykdys naują branduolinį bandymą, bet detalių neatskleidė.

Sekmadienį Šiaurės Korėja iš kelių savo teritorijos vietų paleido aštuonias balistines raketas – rekordiškai daug per vieną dieną. JAV ir jų sąjungininkės Azijoje atsakė savo raketų paleidimais ir oro pajėgų galios demonstravimu, kuriam dalyvavo dešimtys naikintuvų.