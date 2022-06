Po viešų su kreiseriu „Moskva“ dingusio sūnaus paieškų – Rusijos saugumiečių vizitas: bandė apkaltinti terorizmu

Dmitrijus Škrebecas yra 20-mečio Jegoro Škrebeco, Rusijos šauktinio, kuris, kaip manoma, žuvo balandžio mėn. nuskendus laivui „Moskva“, tėvas.

D. Škrebetsas buvo vienas pirmųjų ir aktyviausių „Moskvos“ įgulos tėvų, kurie ieškojo atsakymų apie savo sūnų likimą po to, kai karo laivas nuskendo ir jie buvo paskelbti dingusiais be žinios.

Rašydamas Rusijos socialinės žiniasklaidos platformoje „VK“ D.Škrebetsas sakė, kad į jo butą atvyko nenustatytos saugumo agentūros agentai ir apklausė jį dėl tariamų grasinimų susprogdinti bombą.

„Kažkam atrodė, kad tragiška mano sūnaus žūtis manęs nepakankamai sukrėtė, sukėlė nepakankamai sielvarto, nepakankamai rūpesčių, – rašė jis ketvirtadienį interneto platformoje. – Kažkas norėjo padaryti iš manęs „užsislaptinusį“ teroristą.“

Pasak D.Škrebeco, saugumo tarnybos pareigūnai teigė, kad „jo vardu elektroniniu paštu kai kurioms organizacijoms buvo siunčiamos žinutės su grasinimais susprogdinti“.

Jis neigia šiuos kaltinimus, vadindamas juos „absurdiškais“.

„Man net gėda dėl tų rimtų, protingų ir tikrai mandagių žmonių, kurie buvo priversti mane aplankyti dėl tokios beatodairiškos klastotės“, – pridūrė D.Škrebetsas, pažymėdamas, kad jo nešiojamasis kompiuteris taip pat buvo konfiskuotas teismo ekspertizei.

„Dabar, be to, kad laukiu žinių iš Juodosios jūros laivyno karinės prokuratūros apie pasikeitusį mano sūnaus statusą, ... lauksiu savo nešiojamojo kompiuterio ekspertizės rezultatų, kurioje nieko teroristinio negalima rasti, nes jo ten niekada nebuvo“, – sakė jis.

D.Škrebeco sūnus buvo paskelbtas dingusiu be žinios balandžio 13 d. po to, kai Rusijos Juodosios jūros laivyno flagmanas „Moskva“ nuskendo dėl to, kad, kaip pranešama, į jį pataikė Ukrainos raketa.

Tuo metu Rusija teigė, kad sprogimą sukėlė laive kilęs gaisras.

Nuo to laiko Rusija neatskleidė, kas nutiko įgulai, kurios daugelis vis dar laikomi dingusiais be žinios, nors paskelbė vaizdo įrašą, kuriame tariamai matyti, kad jie saugūs ir sveiki karinio parado metu.

D.Škrebetsas kritikavo karinės vadovybės veiksmus dėl laivo „Moskva“ numušimo ir ragino nubausti „visus atsakingus asmenis“, kurie leido šauktiniams dalyvauti kare su Ukraina.

Prezidentas Vladimiras Putinas iš pradžių neigė, kad šauktiniai dalyvauja Rusijos kare Ukrainoje, tačiau vėliau pripažino, kad jie „dalyvauja“.

Branduolinius ginklus galintis nešti laivas „Moskva“ buvo Rusijos Juodosios jūros laivyno pasididžiavimas. Jos įgulą sudarė apie 500 jūreivių.

Parengta pagal „Euronews“ inf.