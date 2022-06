Staigiai ištrinta publikacija atskleidė kitą V. Putino režimo žingsnį, ekspertai Rusijos kariuomenės planą vadina desperacija

Kremliaus remiamas leidinys „Izvestia“ paviešino, o tada labai greitai pašalino publikaciją, kurioje Rusijos prezidento administracijos pirmasis pavaduotojas Sergejus Kirijenka ragina Rusiją atstatyti Donbasą. Netrukus šis raginimas buvo ištrintas, o „Izvestia“ dėl pasirodžiusios publikacijos ėmė kaltinti programišius.

S.Kirijenka ragino Donbasą atstatyti nepaisant didelės kainos ar netgi jeigu atstatymo kaina nuleistų gyvenimo Rusijoje kartelę.

JAV esantis Karo analizės institutas (ISW) pabrėžė, kad „Izvestia“ veikiausiai šią publikaciją laikė vėlesniam laikui, kad pradėtų informacinį paruošimą Donbaso aneksijai.

„Kremlius anksčiau paskelbė, o tada pašalino priešlaikinį straipsnį, kuriame Rusija šventė pergalę prieš Ukrainą. Jame Ukrainos užėmimas buvo naudojamas būtuoju laiku, kalbama apie Ukrainos kapituliaciją“, – jau ne pirmąjį Rusijos propagandos aparato nesklandumą priminė understandingwar.org.

ISW pabrėžė, kad anksčiau Kremliaus atstovai S.Kirijenką yra pavadininę būsimu Rusijos federalinės apskrities, kuri apimtų Donbasą ir okupuotas gyvenvietes Chersono ir Zaporožės apskrityse, vadovu.

Rusija jau paruošė informacinį lauką aneksavimui

Kaip skelbia ISW, Rusijos valdžia veikiausiai spartina planus, skirtus okupuotų teritorijų aneksijai – ruošiama ir politinė bei administracinė vadovybė.

Skelbiama, kad Rusijos kariuomenės korespodentas Saša Kocas paviešino Sankt Peterburgo ekonomikos forume parodytą žemėlapio nuotrauką. Joje – siūloma okupuotų Ukrainos žemių administracinė-teritorinė schema.

Ši schema Ukrainos apskritis padalina į „teritorines sritis“ ir atskleidžia daugiau informacijos apie Rusijos planą, kaip rusai viliasi tiesiogiai įtraukti okupuotas teritorijas į Rusijos sudėtį.

Apie Rusijos planą Donecką įtraukti į Rusijos sudėtį iki 2022 metų rugsėjo 1-osios prakalbo ir Mariupolio meras Petro Andriuščenka. Jis pranešė, kad apsišaukėliškos Donecko liaudies respublikos (DLR) kontrolė, priklausiusi prorusiškiems separatistams, jau perėjo į Rusijos atstovų rankas, o Rusijos švietimo įstaigose Doneckas, Luhanskas, Zaporožė ir Chersonas jau vadinami Rusijos dalimi.

Rusai vėl keis šauktinių įstatymą

Atvirus šaltinius analizuojantys ISW specialistai teigia, kad Rusijos kariuomenės vadovybė ruošiasi ir vėl manipuliuoti šaukimo į kariuomenę reikalavimais. Teigiama, kad Rusijos karybos tinklaraštininkas Jurijus Kotionokas užsiminė, jog rusai ruošiasi padidinti galimą karių amžių nuo 40 iki 49 metų.

Rusai taip pat ruošiasi atsisakyti vis dar galiojančio reikalavimo, kad tankuose ir motorizuotose pėstininkų būriuose galėtų būti tik praeityje kariuomenėje tarnavę žmonės.

„Jeigu tai tiesa, tokie pokyčiai rodo didėjančią Kremliaus desperaciją, siekiant surasti šauktinių, kurie užpildytų praradimus fronto linijoje. Ir visa tai – nepaisant jų gebėjimų. Po J.Kotjenoko pareiškimo kiti karybos tinklaraštininkai ėmė skelbti, kad rusai svarsto ir apie medicininių reikalavimų mažinimą“, – rašo understandingwar.org.

Tai būtų jau ne pirmas kartas, kai Rusija didina šaukiamų į kariuomenę asmenų skaičių.

Veiksmai Baltarusijoje grėsmės nekelia

Baltarusijos ginkluotosios pajėgos pradėjo pratybas, kurios sutelktos į kariuomenės vadovavimą ir kontrolę. Pratybos prasidėjo birželio 14 dieną. ISW analitikai pabrėžė, kad nepaisant pratybų, mažai tikėtina, kad Balarusija planuoja įsitraukti į karą Ukrainoje.

Balarusijos ginkluotojų pajėgų logistikos vadovas generolas Andrejus Burdyko pranešė, kad pratybose dalyvaus kariuomenės vadovybė, neįvardyti kariniai vienetai bei logistiniai padaliniai.

„Baltarusijos pajėgų įsitraukimas į karą mažai tikėtinas dėl vidinės grėsmės Aleksandrui Lukašenkai. Dėl įsitraukimo grėstų neramumai. Be to, bet koks Baltarusijos įžengimas į karą lemtų ir žlugdančias sankcijas, – rašo understandingwar.org. – Labai tikėtina, kad netgi Baltarusijos įsiveržimas į šiaurės Ukrainą be paramos būtų neefektyvus, nes šios šalies pajėgų kokybė išlieka prasta.“