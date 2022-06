D. Trumpas pakurstė riaušininkus, viceprezidentui nepaklusus jo spaudimui – komitetas

Atstovų Rūmų specialusis komitetas, tiriantis praėjusių metų Kapitolijaus šturmo aplinkybes, pateikė detalių apie tai, kaip D. Trumpas piktai priekaištavo viceprezidentui Mike'ui Pence'ui už tai, kad šis nesutiko laikytis jo plano, kuris, kaip abu žinojo, buvo neteisėtas. Priekaištai nesiliovė net po to, kai prezidentui buvo pranešta apie smurtą, prasiveržusį Kongresui susirinkus patvirtinti Joe Bideno pergalės rinkimuose.

Per trečią viešą posėdį dėl 2021 metų sausio 6 dienos riaušių specialusis komitetas išsamiai papasakojo apie „nuožmią“ D. Trumpo spaudimo kampaniją M. Pence'ui – kertinį nusikalstamo sąmokslo, kuriuo tikslas buvo padėti rinkimus pralaimėjusiam prezidentui išlaikyti valdžią, elementą.

„Donaldas Trumpas norėjo, kad Mike'as Pence'as padarytų tai, ko nėra daręs nė vienas viceprezidentas: buvęs prezidentas norėjo, kad M. Pence'as nepatvirtintų rezultatų ir paskelbtų D. Trumpą nugalėtoju arba nurodytų valstijoms iš naujo skaičiuoti balsus“, – sakė komiteto pirmininkas demokratas Bennie Thompsonas.

„Mike'as Pence'as pasakė „ne“. Jis pasipriešino spaudimui. Jis žinojo, kad tai neteisėta. Jis žinojo, kad tai neteisinga“, – kalbėjo jis.

Šio „absurdiško“ sąmokslo architektas buvo D. Trumpo teisininkas Johnas Eastmanas. Jis agresyviai bandė prastumti šią schemą, nors žinojo, kad tai yra neteisėta, sakė komiteto vicepirmininkė respublikonė Liz Cheney.

Komitetas taip pat pristatė M. Pence'o advokato Grego Jacobo duotus parodymus. Jis tvirtino, kad likus dviem dienoms iki riaušių J. Eastmanas prezidento akivaizdoje prisipažino, kad įgyvendinus jo planą būtų nusižengta federaliniams įstatymams.

„Realus pavojus gyvybei“

D. Trumpas kreipėsi pagalbos į M. Pence'ą po to, kai teismai atmetė dešimtis jo bandymų užginčyti rinkimų rezultatus visoje šalyje.

Rinkimus pralaimėjęs prezidentas, skelbdamas pranešimus socialiniame tinkle „Twitter“ ir sakydamas ugningas kalbas mitinguose, darė smarkų spaudimą M. Pence'ui, kad šis pasinaudotų savo, kaip Senato pirmininko, įgaliojimais ir nepatvirtintų rinkimų rezultatų.

D. Trumpo šeimos nariai sausio 6 dieną buvo Ovaliajame kabinete, kai D. Trumpas piktai kalbėjosi telefonu su M. Pence'u, sakoma eksprezidento dukters Ivankos Trump parodymuose, kurie buvo paskelbti posėdžio metu.

Ji pasakojo, kad tąsyk D. Trumpas kalbėjo tonu, kokio ji anksčiau nebuvo girdėjusi.

„Prisimenu, kad girdėjau žodį „ištižėlis“, – sakė buvęs D. Trumpo padėjėjas Nicholas Luna.

Vėliau tą pačią dieną per judėjimo „Stop the Steal“ („Stabdykit vagystę“) mitingą D. Trumpas daug kartų netiesiogiai užsiminė apie M. Pence'ą, ragindamas šalininkus žygiuoti į Kapitolijų ir „velniškai kovoti“ (angl. fight like hell).

D. Trumpas savo kalboje M. Pence'o pavardės neminėjo, tačiau paniekinamai atsiliepė apie viceprezidentą, o tai pakurstė minią ir grasinimus M. Pence'ui, sakė komiteto narys demokratas Pete'as Aguilaras.

Tačiau M. Pence'as nepakluso D. Trumpui ir paskelbė laišką Kongresui, kuriame teigė, kad viceprezidentas neturi įgaliojimų panaikinti rinkimų rezultatus.

Pasak P. Aguilaro, vienas informatorius iš dešiniųjų ekstremistų grupės „Proud Boys“ Federalinio tyrimų biuro (FTB) pareigūnams sakė, kad pasitaikius tinkamai progai jie būtų nužudę M. Pence'ą.

Kalifornijos valstijai Kongrese atstovaujantis P. Aguilaras nurodė, kad į Kapitolijų įsiveržusi riaušininkų minia buvo vos 12 metrų atstumu nuo M. Pence'o ir viceprezidento gyvybei grėsė realus pavojus.

„Kelia šiurpą“

Tuometinis Baltųjų rūmų administracijos vadovas Markas Meadowsas perspėjo prezidentą dėl smurto grėsmės, tačiau šis vis tiek parašė tviteryje, kad M. Pence'ui neužteko „drąsos“ nepatvirtinti rinkimų rezultatų, komitetui pasakojo padėjėjai.

Iškart po šios D. Trumpo žinutės prasidėjo Kapitolijaus šturmas, nurodė komitetas.

Šturmuodami Kapitolijų riaušininkai grasino pakarti M. Pence'ą ir netgi buvo pastatę priešais pastatą kartuves.

„Tai, ką buvęs prezidentas buvo pasiryžęs paaukoti – potencialiai viceprezidentą – kad išliktų valdžioje, kelia šiurpą“, – sakė P. Aguilaras.

Buvęs federalinis teisėjas Michaelas Luttigas duodamas parodymus komitetui sakė, kad Jungtinės Valstijos būtų įtrauktos į „revoliuciją su paralyžiuojančia konstitucine krize“, jei M. Pence'as būtų paklusęs D. Trumpo spaudimui.

Žinomas teisės ekspertas konservatorius M. Luttigas tąsyk įspėjo M. Pence'ą, kad jo vaidmuo prižiūrint rinkimų rezultatų patvirtinimą yra simbolinis ir jis neturi įgaliojimų užginčyti rezultatus.

„Pono Eastmano palaikomai teorijai nebuvo jokio pagrindimo nei Jungtinių Valstijų konstitucijoje, nei įstatymuose. Visiškai. Jokio“, – sakė M. Luttigas.

Reaguodamas į specialiojo komiteto posėdį D. Trumpas pareikalavo, kad eteryje jam būtų skirta „lygiai tiek pat laiko“ išdėstyti savo teoriją apie tariamai suklastotus rinkimus. Tačiau jo oponentai atkreipė dėmesį, kad pats eksprezidentas nepasinaudojo komiteto kvietimu duoti parodymus.