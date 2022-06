Per ataką sikhų šventykloje Afganistano sostinėje žuvo mažiausiai 1 žmogus

Atsakomybės už išpuolį kol kas niekas neprisiėmė.

Užpuolikams atakavus sikhų maldos namus Kabule, tarp jų ir Talibano kovotojų kilo susišaudymas, sakė Talibano paskirtas Vidaus reikalų ministerijos atstovas Abdul Nafi Takoras.

Jis nurodė, kad prie šventyklos taip pat buvo susprogdintas sprogmenų prikrautas automobilis, bet niekas nenukentėjo.

„Iš pradžių užpuolikai sviedė rankinę granatą ir ji sukėlė gaisrą netoli vartų“, – sakė jis.

Kabulo policijos viršininko atstovas Khalidas Zadranas sakė, kad policijos operacija baigėsi po kelių valandų nukovus paskutinį užpuoliką. Atstovas nenurodė, kiek iš viso buvo užpuolikų.

Vienas sikhas žuvo, o dar septyni buvo sužeisti, be to, per gelbėjimo operaciją žuvo vienas Talibano saugumo pajėgų narys, informavo Kh. Zadranas.

Socialinėje žiniasklaidoje paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti juodų dūmų stulpas, kylantis iš šventyklos, girdisi šūviai.

Islamistų grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) regioninis padalinys, žinomas kaip „Chorasano Islamo valstybė“ (IS-K), pastaruoju metu visoje šalyje intensyvino išpuolius prieš mečetes ir mažumas.

Nuo 2014-ųjų Afganistane veikianti IS-K laikoma didžiausiu iššūkiu šalį valdančiam Talibanui saugumo srityje. Pernai rugpjūtį užgrobęs valdžią Talibanas Afganistano rytuose pradėjo didelę kampaniją prieš IS.

2020 metų kovą vienas IS narys sikhų šventykloje Kabule nužudė 25 tikinčiuosius, tarp jų vaiką, o dar aštuonis žmones sužeidė. Iki 80 žmonių buvo įstrigę tuose maldos namuose, užpuolikui svaidant granatas ir šaudant į minią iš automato.

2020-aisiais Afganistane buvo mažiau nei 700 sikhų ir hinduistų. Vėliau dešimtys šeimų išvyko, bet daug jų finansiškai neišgali išvykti ir lieka Afganistane, daugiausia Kabule, Džalalabade ir Gazni.

Afganistane dabar gyvena maždaug 200 sikhų, nors 8-ajame dešimtmetyje jų bendruomenę sudarė maždaug pusė milijono žmonių.