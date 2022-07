Vokietijos socialdemokratų šventėje kelios moterys paveiktos „prievartautojų narkotikais“

„Emocijų gana daug“, – naujienų agentūrai AFP sakė SPD parlamentinės frakcijos atstovė, patvirtinusi Berlyno dienraščio „Tagesspiegel“ pranešimą.

Berlyno policija nurodė, kad pareigūnai tiria įtariamus sunkaus kūno sužalojimo atvejus, vienai 21 metų moteriai pateikus skundą dėl incidento per „politinės partijos vasaros šventę“.

„Rekomenduoju visus susijusius asmenis teikti skundus“, – per „Twitter“ parašė SPD deputatė Katja Mast.

Atstovė neatmetė, kad bus išaiškinta tolesnių atvejų, kai moterims buvo pakišta kvaišalų, neskaitant devynių atvejų, apie kuriuos buvo pranešta.

Visiems, pakviestiems į trečiadienį vakare vykusį renginį, SPD išsiuntinėjo elektroninį laišką, kuriuo pasmerkė „baisingą aktą, apie kurį nedelsdami pranešėme parlamento policijai“.

Apie tūkstantis žmonių, įskaitant kanclerį ir dalį socialdemokratų deputatų, dalyvavo tradicinėje SPD vasaros šventėje, surengtoje prieš parlamentui išeinant vasaros atostogų.

„Tai buvo vidaus renginys. Buvo galima patekti tik gavus kvietimą, – sakė partijos atstovė. – Vis dar daug neaiškumų; policija tiria.“

Berlyno policijos pranešime sakoma, kad skundus pateikusios moterys kitą dieną neprisiminė, kas dėjosi per vakarėlį, todėl pasitikrino sveikatą ir pateikė skundus.

Moterys policijai sakė, kad po renginio juto pykinimą ir svaigulį, nors per vakarėlį tik valgė ir vartojo nealkoholinius gėrimus.

Policija sakė, kad iki šiol buvo informuota apie keturis kitus atvejus.

Nereti atvejai, kai į gėrimus ar maistą įmaišoma preparatų, nuo kurių auka apkvaista ir negali pasipriešinti, jeigu būna užpuolama.

2021 metais Berlyno policija pranešė tyrusi 22 bylas, susijusias su „prievartautojų narkotikų“ vartojimu, rašė dienraštis „Berliner Zeitung“.

Tikrasis skaičius tikriausiai yra daug didesnis, nes aukos neprisimena, kas joms nutiko, arba iš gėdos nedrįsta kreiptis į teisėsaugą.

Be to, per COVID-19 pandemiją Vokietijos sostinėje didžiąją metų dalį diskotekos, naktiniai klubai ir kitos pasilinksminimų vietos buvo uždarytos.