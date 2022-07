Antro fronto grėsmė Ukrainoje: Lietuva A. Lukašenkai įteikė kozirį prieš V. Putino bandymą įtraukti baltarusius į karą?

Šiuos veiksmus taip pat lydi garsūs apsišaukėlio Baltarusijos prezidento Aleksandro Lukašenkos pareiškimai.

Pavyzdžiui, birželio pradžioje jis užsiminė, kad Baltarusijos kariams gali tekti kovoti už Vakarų Ukrainą.

Šiandien Ukrainos pusė yra įsitikinusi, kad tiesioginis Baltarusijos kariuomenės dalyvavimas kare su Ukraina yra mažai tikėtinas.

Nacionalinio saugumo ir gynybos taryba aiškina: Minskas neturi pakankamai pajėgų ir priemonių tokiam puolimui.

Ukrainos prezidento kanceliarija teigia, kad baltarusiai atsisako kariauti, o gyventojai nepritaria Rusijos Federacijos invazijai.

Tačiau tokio scenarijaus negalima atmesti – vasario 24 d. išvakarėse mažai kas manė, kad Rusija taip pat gali kovoti su 200 000 karių septyniomis kryptimis vienu metu.

Kodėl Baltarusija nėra pasyvi dalyvė

A. Lukašenkos režimas tapo Rusijos agresijos prieš Ukrainą bendrininku, nes suteikė Baltarusijos teritoriją kaip invazijos trampliną. Tai daroma nepaisant to, kad prieš karą A. Lukašenka pažadėjo, jog Baltarusija nedalyvaus puolant Ukrainą.

Baltarusijos kariuomenėje yra apie 17 000 vyrų, kurie iš tikrųjų gali kovoti.

Baltarusijos teritorija buvo naudojama smūgiams su operatyvinėmis-taktinėmis raketų sistemomis „Iskander“, ten taip pat bazavosi Rusijos aviacija.

Dauguma smūgių Černigovo srityje buvo vykdomi iš Baltarusijos teritorijos. Daugiausia Rusijos kariuomenės pajėgų buvo sutelkta Gomelio regione, iš kurio Rusija puolė penkiomis kryptimis.

Be to, Baltarusijos kariai taip pat įžengė į Ukrainos teritoriją.

Dar kovo pradžioje Šiaurės karinių pajėgų regioninės valdybos atstovas spaudai Vitalijus Kirillovas teigė, kad Baltarusijos kariai kariavo Ukrainos teritorijoje ir juos buvo galima atpažinti pagal ženklus „0“. Baltarusius matė ir vietos gyventojai.

Černigovo srities Andrejevkos kaimo gyventoja Natalija patikino, kad okupacijos metu susipažino su Baltarusijos kariškiais.

„Iš pradžių jie sakė, kad tai rusai. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad jie buvo baltarusiai.

Jie nešiojo ne Rusijos kariuomenės skiriamuosius ženklus – trispalves, o raudoną ševroną, panašų į žvaigždę su pjautuvu“, – prisimena ji.

„Deja, niekas neparodė jokių nuotraukų, vaizdo įrašų, įrodančių Baltarusijos kariuomenės buvimą.

Tačiau kaip karo istorikas aš išklausiau žmonių iš Kolyčevkos, Lukaševkos, Michailo-Kočubinsko, kurie asmeniškai matė, pirma, baltarusišką uniformą ant žuvusiųjų ir, antra, Baltarusijos vėliavą ant nukentėjusių šarvuočių“, – „Focus“ sakė karo istorikas ir analitikas Michailas Žirochovas. – Be to, kalbėjausi su pasienio gyventojais, pavyzdžiui, Dobriankos kaime, kurie baltarusius nuo rusų atskiria iš kalbos – jie teigė, kad baltarusiai taip pat įžengė į jų kaimus, bet nesustojo, o ėjo toliau“.

Ekspertas teigia, kad Baltarusijos kariuomenė į Kijevo regioną nepersikėlė, o sustojo Černigovo srityje, ir tai buvo atskirų vadų iniciatyva.

„Jie palaikė rusus kaip užnugario daliniai, ne daugiau, – tęsia M. Žirochovas. – Baltarusijos kariuomenė nedalyvavo karinėse operacijose. Be to, jie aiškiai neidentifikavo savęs kaip baltarusių, elgėsi kaip Rusijos kariuomenės dalis, nors ir atsiskyrę. Kai kurie Baltarusijos vadai, matyt, nusprendė paremti Rusiją be įsakymo iš viršaus. Panašių atvejų pasitaiko ir kariuomenėse. Pakilimo metu jie ėjo „bausti“ Ukrainos.“

Tuo tarpu Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas kovo mėnesį teigė, kad Baltarusijos kariai esą jau gavo oficialų įsakymą kirsti sieną.

Tačiau taip neatsitiko. Kai balandžio pradžioje Rusijos kariuomenė buvo priversta trauktis – pasitraukti iš Černigovo ir Kijevo sričių, pagrindines pajėgas perkeliant į Donbasą – Rusija nustojo aktyviai naudoti Baltarusijos priešakinį placdarmą.

Tačiau Rusijos kariai nebuvo išvesti, o iš Baltarusijos teritorijos į Ukrainą tebeskraido sparnuotosios raketos.

Kokia yra Baltarusijos kariuomenė

Gegužės pradžioje padėtis pasikeitė. Pirmiausia Baltarusijos gynybos ministerija paskelbė apie netikėtą reakcijos pajėgų patikrinimą, o vėliau – apie antrąjį pratybų etapą.

Paaiškėjo, kad pratybos prie sienos su Ukraina buvo atsakas į „NATO grėsmę“ ir „Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontingento formavimą Baltarusijos pasienyje“.

Tada Minskas nusprendė atnaujinti ilgą laiką saugotos karinės įrangos naudojimą.

Pratybos buvo tęsiamos birželio mėn.

Ukrainos generalinio štabo duomenimis, pagrindinės Baltarusijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų pajėgos daugiausia dėmesio skiria mūsų kariuomenės žvalgybai, pozicijų inžinerijai ir koviniam rengimui.

Be to, baltarusiai kasinėja aplinkkelius, miško kelius ir tiltus Bresto srityje, besiribojančioje su Ukraina.

Baltarusijos ir Ukrainos pasienyje, Bresto ir Gomelio srityse, užfiksuoti maždaug septyni Baltarusijos batalionai, kuriuos sudaro 4 000 karių“, – sakė Ukrainos gynybos ministerijos atstovas Oleksandras Motuzianikas.

Pasak jo, Baltarusijos grėsmė „niekur neišnyko“, tačiau norint pradėti jos puolimą, būtina sukurti galingą puolimo grupuotę, kurios šiuo metu nėra.

V. Putinas spaudžia A. Lukašenką? Kada galime tikėtis Baltarusijos puolimo prieš Ukrainą?

Ukrainos ekspertai mano, kad Baltarusijos kariuomenę vargu ar apskritai galima vadinti pasirengusia kovai.

Tai apie 17 tūkst. žmonių, kurie tikrai gali kovoti (visa jų kariuomenė, skirtingais vertinimais, sudaro apie 45–60 tūkst. karių). Tačiau net ir jie yra neapmokyti kadrai.

Jei rusai turi karo Čečėnijoje ir Sirijoje patirties turinčių žmonių, tai baltarusiai neturi net tų, kurie dalyvavo taikos palaikymo operacijose.

Apie mobilizaciją Baltarusijoje apskritai negali būti nė kalbos.

„Minskas turi devintojo dešimtmečio modelio ginklų. Yra trys šimtai rezervuarų, šimtas BMP. Dalį jų Baltarusija gavo iš Rusijos. Pavyzdžiui, Maskva padovanojo penkis lėktuvus“, – aiškina karo analitikas.

Minskas turi devintojo dešimtmečio pavyzdžio ginklų.

Baltarusija taip pat turi specialiąsias pajėgas. Tačiau ji naudojama taikioms demonstracijoms išvaikyti naudojant skydus ir gumines lazdas.

„Lukašenka iš užsienio galėjo nusipirkti tik elektrošoko granatų ir įrangos, kuri gali būti naudojama taikioms demonstracijoms malšinti“, – priduria ekspertas.

Tačiau net ir tokios pajėgos gali komplikuoti situaciją Ukrainoje: „Jei Baltarusijos kariuomenė įsitrauks ir jų tankai bent kartą iššovė, Ukrainai tai bus problema: ji turės skirti papildomų pajėgų ir išteklių gynybai ir apsigynimui. Ukrainos generalinis štabas tai supranta. Pasienyje su Baltarusija šiuo metu stovi kelios brigados, kad atremtų galimą puolimą iš šiaurės.“

Kaip V. Putinas gali palaužti A. Lukašenką

Britų centro „Chatham House“ atlikta Baltarusijos miestų gyventojų apklausa rodo, kad tik 3 proc. gyventojų yra pasirengę pritarti Baltarusijos kariuomenės dalyvavimui kare prieš Ukrainą. Tačiau tai, kad baltarusiai tariamai nenori kariauti, dar negarantuoja, kad jie neis.

Niekas neklausia, ar remti, ar neremti agresiją, jei yra įsakymas, jie turės jį vykdyti. Net jei nuostoliai milžiniški.

Karinis ekspertas Olegas Ždanovas teigia, kad jei Baltarusijos kariuomenė pradės puolimą Ukrainoje, jis greičiausiai vyks Rivnės ir Voluinės srityse. Viskas tam, kad būtų pasiekti du pagrindiniai tikslai.

Pirmasis – tai bandymas atidaryti antrąjį frontą. „Bet kuris kariškis jums pasakys, kad kovoti dviem frontais yra sunku, – patikslina V. Ždanovas.

Antrasis – nutraukti Ukrainai Vakarų pagalbos teikimą.

Kita vertus, A. Lukašenka stengiasi išvengti tokio scenarijaus. Viena vertus, jis visiškai priklauso nuo Rusijos kapitalo.

Jei V. Putinas nustos finansiškai remti šalį, Baltarusija žlugs.

Kita vertus, A. Lukašenka akivaizdžiai nenori įtraukti savo kariuomenės į karą, todėl yra priverstas manevruoti.

Anksčiau jis daugelį metų sugebėjo sulaikyti Rusiją, neleisdamas jai įkurdinti savo karinių bazių. Jis aiškiai įsivaizduoja, kas nutiks šalyje, kai paaiškės pirmieji šimtai Ukrainoje nužudytų baltarusių.

Tačiau Ukraina – ne vienintelis iššūkis A. Lukašenkai.

Lietuva neseniai užblokavo sankcionuotų prekių tranzitą iš Rusijos Federacijos į Kaliningradą, o Rusija jau pagrasino „imtis priemonių“.

Šiuo atveju ji gali veikti tik per Baltarusijos teritoriją.