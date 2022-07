Reti vaizdai Jungtinėje Karalystėje: šalį kamuojant rekordiniams karščiams britai suplūdo į vietinius paplūdimius

Savaitgalį darytose nuotraukose matyti, kad paplūdimys pilnas žmonių. Paplūdimyje beveik nesimatė laisvos vietos, o paplūdimio lankytojai ir jų skėčiai dengė didžiąją dalį horizonto.

Nors miestas yra netoli sostinės Londono, į Sasekso pakrantę pasimėgauti saule plūdo lankytojai iš visos šalies, nes temperatūra šalyje ir toliau kyla.

Pilni paplūdimiai yra ne tik Braitono paplūdimyje, bet ir daugelyje kitų populiarių apygardos paplūdimių taip pat gausu žmonių. Vakarų Witteringo paplūdimio atstovai paskelbė, kad automobilių stovėjimo vietos jau išparduotos prieš kelias dienas.

Toliau į rytus esančiame Camber Sands Rother apygardos taryba paragino žmones vengti paplūdimių, nes jie yra perpildyti. Paplūdimį aptarnauja vienintelis kelias su ribotu automobilių stovėjimo aikštelių skaičiumi, kuris greitai užsipildo.

Kai karštą dieną paplūdimyje apsilanko 25 tūkst. lankytojų, rajone susidaro didelės spūstys. Todėl taryba paragino žmones laikytis atokiau, kad nerizikuotų įstrigti įkaitusiame automobilyje.

Sausakimši traukiniai

Pirmadienį Braitono stoties tūkstančiai žmonių grūdosi tiesiai į paplūdimį, nes temperatūra mieste pakilo iki 27 laipsnių, praneša dienraštis „Argus“.

Britai nuo saulės saugojosi skrybėlėmis arba nesidrovėjo iškart apsirengti maudymosių drabužių, pasiruošę degintis ar maudytis jūroje.

Traukinių operatorius „Govia Thameslink Railway“ (GTR), valdantis „Southern“, „Thameslink“ ir „Gatwick Express“ paslaugas, tikėjosi, jog žmonės atvyks iš toli, kad galėtų pasimėgauti saule Braitone.

Geležinkelių įmonės atstovas spaudai sakė: „Šį savaitgalį karšti orai į pakrantę pritrauks tūkstančius žmonių, kurie norės pasimėgauti viskuo, ką visuomenė mėgsta Braitone, o mes didžiuojamės galėdami atlikti svarbų vaidmenį, kad tai įvyktų.

Mūsų paslaugos tikrai bus labiau užimtos nei įprastai, todėl patariame keleiviams būti ypač atsargiems keliaujant per karščius. Išmintinga visada su savimi turėti vandens ir nelipti į traukinį, jei blogai jaučiatės.“

„Jei važiuojate traukiniu, tarp stočių, jei įmanoma, venkite traukti pavojaus signalą, kad galėtume kuo greičiau jums suteikti pagalbą.“

Šią savaitę temperatūra dar labiau kils, o antradienį Braitono laukia karščiausia kada nors užfiksuota diena.

Geležinkelio bendrovės, įskaitant GTR, paragino žmones rytoj ir antradienį nevažiuoti, jei tai nėra būtina, nes paslaugos gali gerokai sutrikti ir vėluoti.

Dėl ekstremalios temperatūros abi dienas bus sumažintas „Thameslink“ maršrutų aptarnavimas, taip pat bus ribojamas greitis.

„GTR“ vyriausioji veiklos vadovė Angie Doll sakė: „Meteorologijos tarnybai paskelbus perspėjimus dėl ekstremalių karščių, mūsų tinkle įvedami greičio apribojimai, kad traukiniai ir keleiviai būtų saugūs.

Tai reiškia, kad turėsime kur kas mažiau reisų, kuriuos žmonės galės suspėti, be to, kils reali realių sutrikimų rizika. Net jei ryte galėsite keliauti, dėl to gali tekti apsvarstyti alternatyvius būdus grįžti namo.“

Prie tualeto – didžiulė eilė

Paplūdimio lankytojai susidūrė su didžiule eile prie tualeto, nes tūkstančiai žmonių išėjo į pajūrį pasimėgauti saulės spinduliais.

Prie Braitono paplūdimyje esančios „Shelter Hall“ salės, kai temperatūra siekė 27C, dešimtys žmonių stovėjo itin ilgoje eilėje, norėdami pasinaudoti tualetu.

Pajūris vėl buvo pilnas žmonių, paplūdimyje stovėjo šimtai skėčių, o temperatūrai kylant aukštyn, žmonės ėjo į jūrą atsigaivinti.

Tikimasi, kad šią savaitę temperatūra toliau kils, o antradienį mieste gali būti sumuštas dešimtmečių rekordas.

Meteorologijos tarnyba prognozuoja, kad Braitone bus fiksuojama 33 laipsnių temperatūra ir bus viršytas 1976 m. karščio bangos metu pasiektas 32,8 laispnių rekordas.

Mieste bus karščiau nei keliuose populiariuose pajūrio kurortuose, įskaitant Ibizą, Rio de Žaneirą, Kavosą, Barseloną ir net Honolulu Havajuose.

Sasekse iki antradienio galioja rimtas įspėjimas dėl ekstremalių karščių, kai kuriose grafystės dalyse temperatūra gali siekti 35 laipsnius ir daugiau.

Netoli prieplaukos mirė vyras

Gelbėjimo tarnybos buvo iškviestos į medicininį incidentą Braitono paplūdimyje, netoli Grand Junction Road, šeštadienį, liepos 16 d., apie 19 val. 10 min. vietos laiku. (17 val. 10 min Lietuvos laiku)

Policija pranešė, kad 37 metų vyras buvo nuvežtas į ligoninę, tačiau vėliau mirė.

Įvykio vietoje buvusi liudininkas pasakojo, kad vyras buvo ištrauktas iš vandens.

„Matėme, kaip jis buvo traukiamas iš vandens ir kaip jam buvo daromas dirbtinis kvėpavimas. Greitosios pagalbos darbuotojai ir policija atvyko per dvi ar tris minutes“, – pasakojo britė.

Parengta pagal „Argos“ ir „Sussexlive“ inf.