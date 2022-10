Karas Ukrainoje: Kremlius rado atpirkimo ožį dėl sprogimo ant Krymo tilto, Rusija gali imtis keršto plano

Nepaisant to, Ukrainos gynėjai kiekvieną dieną skelbia apie pasiektus naujus laimėjimus, pasistūmėjimą į priekį ir atkovotas gyvenvietes.

Šeštadienio rytą ėmė plisti įrašai iš skirtingų pusių, kur matomas užsiliepsnojęs Krymo tiltas. Šis tiltas Krymo okupacijos simbolis, jugniantis okupuotą Krymo pusiasalį su Tamanės pusiasaliu Rusijoje. Tiltas, kuris buvo pastatytas Rusijos prezidento Vladimiro Putino nurodymu ir jo asmeniškai atidarytas 2018 metais, yra svarbi transporto jungtis. Ja taip pat gabenama karinė įranga Ukrainoje kovojantiems rusų kariams, vežami ir patys kariai.

Be to, nuo spalio pradžios Ukraina išlaisvino daugiau kaip 500 kvadratinių kilometrų teritorijos Chersono srityje, tačiau, kaip praneša Ukrainos pareigūnai, 80 proc. srities vis dar yra okupuota Rusijos. Pasak Volodymyro Zelenskio, ukrainiečių pajėgos per praėjusio mėnesio pabaigoje pradėtą kontrpuolimą atkovojo beveik 2 500 kv. km Ukrainos teritorijų.