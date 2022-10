JK Aukščiausiasis Teismas įvertins, ar teisėtas būtų naujas referendumas dėl Škotijos nepriklausomybės

Pirmadienį per Škotijos nacionalinės partijos (SNP) metinę konferenciją N. Sturgeon sakė, kad nagrinėjimo teisme nereikėtų, jei JK vyriausybė Vestminsteryje gerbtų Škotijos demokratiją. „Tačiau Vestminsteris nejaučia tokios pagarbos. O tai reiškia, kad šis klausimas anksčiau ar vėliau turėjo atsidurti teisme“, – sakė ji. „Jei teismas nuspręs taip, kaip mes tikimės, kitų metų spalio 19 d. vyks referendumas dėl nepriklausomybės“, – pareiškė N. Sturgeon.

Aukščiausiojo Teismo posėdžius inicijavo vyriausiasis Škotijos teisės patarėjas. Per 2021 m. Škotijos parlamento rinkimus SNP žadėjo surengti teisiškai pagrįstą referendumą, kai nuslūgs COVID krizė. Dabar ji nori eiti į priekį, bet pagal 1998 m. Škotijos įstatymą reikalingas JK vyriausybės sutikimas, o ji jo neduoda. Naujoji JK ministrė pirmininkė Liz Truss šį mėnesį interviu televizijai pakartojo savo nuomonę, kad po pastarojo 2014 m. referendumo „kito referendumo neturėtų būti, kol neužaugs kita karta“.

Dabar nuomonės apklausos rodo, kad Škotijos rinkėjai nepriklausomybės klausimu pasiskirstę beveik po lygiai. Per pastarąjį referendumą 2014 m. 55 proc. škotų balsavo prieš atsiskyrimą nuo JK. Tačiau tai įvyko iki „Brexito“, o dauguma Škotijoje balsavo prieš jį. Be to, per parlamento rinkimus pirmą kartą buvo išrinkta už nepriklausomybę pasisakančių įstatymų leidėjų dauguma.

Aukščiausiasis Teismas nagrinėja didžiausią visuomeninę ar konstitucinę reikšmę turinčias bylas, atsiliepsiančias visiems gyventojams. Penki teisėjai, įskaitant Aukščiausiojo Teismo prezidentą Robertą Reedą, antradienį pradeda dviejų dienų posėdžius, per kuriuos nagrinės SNP siūlomo referendumo įstatymo, kuriuo nustatoma referendumo data yra 2023 m. spalio 19-oji, teisinį pagrįstumą, nutarimas bus priimtas vėliau

Jei teismas nepriims sprendimo SNP naudai, partija planuoja paversti kitus visuotinius rinkimus, turinčius įvykti ne vėliau kaip iki 2025 m. sausio mėnesio, de facto referendumu ir agituos tik vienu šiuo klausimu.