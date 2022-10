Rusija skelbia sulaikiusi 8 įtariamuosius dėl tiltą į aneksuotą Krymą apgadinusio sprogimo

Tarp įtariamųjų yra penki rusai ir trys Ukrainos bei Armėnijos piliečiai, teigiama pranešime, tačiau daugiau informacijos nepateikiama.

„Sprogmenys buvo paslėpti 22 polietileninės plėvelės ritiniuose, sveriančiuose 22 770 kg“, – sakoma pranešime.

Rugpjūtį ritiniai išplaukė laivu iš Ukrainos Odesos uosto į Bulgariją. Po to jie buvo gabenami per Počio uostą Sakartvele, po to sausuma į Armėniją ir tik tada, pasak FSB, keliais atvyko į Rusiją.

Sprogmenys į ją įvažiavo spalio 4 dieną sunkvežimiu su Sakartvelo valstybiniais numeriais ir spalio 6 dieną, likus dviem dienoms iki sprogimo, pasiekė Krasnodaro regioną, pranešė FSB.

Pasak FSB, „teroristinį išpuolį“ suorganizavo Ukrainos slaptosios tarnybos, o sprogmenų gabenimą koordinavo agentas iš Kijevo.

Po šeštadienio sprogimo ant Krymo tilto kilo didžiulis gaisras, žuvo trys žmonės, laikinai buvo sustabdytas automobilių ir traukinių eismas.

Ukraina neprisiėmė atsakomybės už sprogimą.

Ukrainos karinė žvalgyba jos vadovui Kyrylo Budanovui Rusijos metamus kaltinimus suorganizavus sprogimą ant Krymo tilto vadina „nesąmone“.

„Visa FSB ir Rusijos Federacijos Tyrimų komiteto veikla yra nesąmonė. Tai netikros struktūros, tarnaujančios Putino režimui, todėl eilinių jų pareiškimų nekomentuosime“, – sakė žvalgybos atstovas spaudai Andrijus Jusovas.

Krymo tiltas logistiškai yra labai svarbus Maskvai, siunčiančiai juo karių ir karinės įrangos karui Ukrainoje. Jis taip pat turi didžiulę simbolinę reikšmę; jį 2018 metais asmeniškai atidarė prezidentas Vladimiras Putinas.

Ukrainiečiai sprogimą sutiko kaip šventę. Sekmadienį Rusija dėl sprogimo apkaltino Kijevą, o pirmadienį surengė raketų atakas visoje Ukrainoje, per kurias žuvo mažiausiai 19 žmonių ir daugiau kaip 100 sužeista.

Pirmadienį V. Putinas pareiškė, kad Rusijos atsakas į bet kokius tolesnius Ukrainos išpuolius bus „griežtas“.

FSB sako sužlugdžiusi pasikėsinimus surengti išpuolių

Atskiruose pareiškimuose, kuriuos cituoja Rusijos naujienų agentūros, FSB taip pat teigė, kad užkirto kelią dviem bandymams įvykdyti išpuolius, kuriuos, jos tvirtinimu, Kijevas planavo Rusijos teritorijoje: vieną netoli sostinės Maskvos, kitą – netoli sienos su Ukraina esančiame mieste.

FSB pranešė, kad sulaikė ukrainietį, kuris įtariamas rengęsis naudoti nešiojamąjį raketų paleidimo įrenginį „sabotažui ir teroristiniams išpuoliams“ Maskvos regione.

Įtariamasis, 1972 metais gimęs Ukrainos pilietis, važiuodamas iš Kijevo į Rusiją per Estiją slėptuvėje automobilyje gabeno „Igla“ raketų paleidimo įrenginius, tvirtina saugumo agentūra.

FSB pranešė, kad konfiskavo „ryšio priemones“, kurios neva patvirtina įtariamojo ryšius su Ukrainos specialiosiomis tarnybomis.

FSB sakė sulaikiusi dar vieną 1967 metais gimusį ukrainietį, kaltinamą organizavus išpuolį su sprogmenimis prieš „transporto ir logistikos centrą“ Brianske.

Tarnybos teigimu, įtariamasis į vieną iš Rusijos pasienio regionų atvyko per Estiją. Rusijoje jis esą gavo „Ukrainos specialiųjų tarnybų paruoštų“ sprogstamųjų įtaisų sudedamųjų dalių.

Pasak FSB, tada įtariamasis atliko žvalgybą transporto ir logistikos bendrovės sandėlyje, kad paliktų savadarbį sprogstamąjį įtaisą ir įvykdytų „itin galingą sprogimą“.

FSB teigė, kad abu įtariamieji pripažino savo kaltę ir bendradarbiauja su tyrėjais.