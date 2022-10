Italijos kraštutinių dešiniųjų vyriausybė parlamente laimėjo balsavimą dėl pasitikėjimo

Balsavimas buvo didele dalimi procedūrinis klausimas, nes G. Meloni neofašistinių šaknų turinčios partijos „Italijos broliai“ (it. Fratelli d'Italia) koalicija su Silvio Berlusconi partija „Pirmyn, Italija“ (it. Forza Italia) ir Matteo Salvini kraštutinių dešiniųjų „Lyga“ (it. Lega) turi aiškią daugumą parlamente.

Trečiadienį panašų balsavimą rengia Senatas.

Prieš antradienio balsavimą parlamente dėstydama savo vyriausybės prioritetus G. Meloni pareiškė, kad „Italija yra visiška Europos ir Vakarų pasaulio dalis“.

Ji teigė, kad jos tikslas yra „ne sulėtinti ar sabotuoti Europos integraciją“, o padaryti ją veiksmingesnę sprendžiant krizes, be to, pabrėžė, kad Italija „ir toliau bus patikima NATO partnerė remiant Ukrainą“, kilus susirūpinimui dėl jos koalicijos partnerių prorusiškos pozicijos.