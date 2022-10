Rusijos žiniasklaida: K. Sobčiak išvyko į Lietuvą

„Dar naktį ji išvyko iš Maskvos. Be to, vakar ji internetu įsigijo lėktuvo bilietus į Dubajų, o šiandien – į Turkiją. Tai ji padarė norėdama suklaidinti operatyvininkus. Galiausiai ji į Lietuvą įvažiavo per Baltarusiją“, – sakė šaltinis.

Anot jo, pareigūnai turėjo sprendimą sulaikyti K.Sobčiak, tačiau „jai pavyko pasprukti“.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba BNS nurodė, kad negali teikti informacijos tretiesiems asmenims apie sieną kertančius privačius asmenis. Užsienio reikalų ministerija šios informacijos taip pat nekomentavo.

Kol kas oficialių pranešimų apie baudžiamąją bylą ir galimą K.Sobčiak suėmimą nebuvo, tačiau valstybinės naujienų agentūros, remdamosi šaltiniais teisėsaugos institucijose, aktyviai skelbia informaciją.

„Ji išvyko iš Maskvos vėlai vakare [antradienį]. Tuo pačiu metu ji internetu nusipirko lėktuvo bilietus į Dubajų vakar, šiandien – į Turkiją. Ji taip pasielgė, kad suklaidintų operatyvininkus. Dėl to ji į Lietuvą pateko per Baltarusiją“, – TASS cituoja anoniminį šaltinį. Anot jo, tyrėjai savo rankose turėjo nutarimą sulaikyti K.Sobčiak, tačiau jai pavyko pabėgti.

Ji pati šių įtarimų nekomentavo. Anksčiau buvo pranešimų, kad K.Sobčiak namuose netoli Maskvos buvo atliekamos kratos. Kartu žiniasklaida patikslino, kad K.Sobčiak dar neturėjo procesinio statuso.

Užvakar tapo žinoma apie komercijos direktoriaus K.Suchanovo sulaikymą. K.Sobčiak tai pavadino spaudimu žurnalistikai.

„Tai tiesiog nesąmonė, juokas, nesąmonė. Kirilas yra verslininkas ir mūsų reklamos užsakovas, o aš ir visa mano redakcija tai vertiname kaip dar vieną spaudimą žurnalistikai šalyje. Nėra ko mums lįsti į dugną, ir tai juos įsiutina. jie ėmėsi Kirilo ir siuva jam bylą“, – rašoma K.Sobčiak pareiškime „Telegram“ kanale „Bloody Lady“.

K. Sobčiak prieš T. Kandelaki vyrą

K.Suchanovas įtariamas „pareigūnų pinigų išviliojimu per „Telegram“ kanalus“, praneša „RIA Novosti“.

Pasak RBC šaltinio, baudžiamoji byla susijusi su pinigų gavimu už vadinamuosius blokavimus, kurie garantuoja, kad kanalas neminės to ar kito asmens ar įmonės. Kartu su K.Sobčiak komercijos direktoriumi K.Suchanovu taip pat sulaikytas buvęs „Tatler“ vyriausiasis redaktorius Arianas Romanovskis (Kuzminas).

Provyriausybinio „Telegram“ kanalo „112“ duomenimis, nukentėjusysis šioje byloje yra „Rostec“ specialiųjų užduočių direktorius Vasilijus Brovko, televizijos prodiuserės Tinos Kandelaki vyras.

Sulaikymai ir baudžiamosios bylos

Prasidėjus karui Ukrainoje spaudimas Rusijos žurnalistams labai padidėjo, šimtai žiniasklaidos organizacijų darbuotojų buvo priversti palikti šalį dėl to, kad į administracinį ir baudžiamąjį kodeksus buvo įtraukti straipsniai dėl „kariuomenės diskreditavimo“ ir „karinių klastočių“.

K.Sobčiak žiniasklaidos projektas „Atsargiai, naujienos“, turintis 1,5 mln. prenumeratorių „Telegrame“ ir „YouTube“ kanalas „Atsargiai: Sobčiak“ (3,2 mln. prenumeratorių) iki šiol sėkmingai išvengdavo baudų ir sulaikymų. Tačiau teisėsaugos institucijų dėmesį ne kartą patraukė personažai, iš kurių žurnalistė ėmė interviu.

Rugsėjo 7 d. tapo žinoma, kad dokumentinių filmų kūrėjas Vitalijus Manskis tapo kaltinamuoju baudžiamojoje byloje dėl šmeižto, pradėtoje režisieriaus Nikitos Michalkovo prašymu po interviu su K.Sobčiak jos „YouTube“ kanalui.

Interviu V.Manskis teigė, kad Maskvos tarptautiniame kino festivalyje neva „mažiausiai 85 proc. biudžeto pavagiama“. N.Michalkovas – Maskvos tarptautinio kino festivalio prezidentas. K.Sobčiak šioje byloje buvo apklausta kaip liudytoja.

Spalio pradžioje valstybinė žiniasklaida pranešė, kad dėl to paties interviu policija gali iškelti bylą K.Sobčiak dėl „melo apie valstybės valdžią“ skleidimo. Tačiau jokio patvirtinimo apie tai nebuvo.

Praėjusią savaitę Tverėje buvo sulaikyti žurnalistai Sergejus Jerženkovas ir Jevgenijus Terenovas, kurie dirbo kartu su K.Sobčiak, kai filmavo mobilizuotųjų sulaikymo sąlygas.

Anksčiau Rusijos policija buvo iškėlusi baudžiamąją bylą S.Jerženkovui ir tinklaraštininkui Sergejui Siarevai dėl „vandalizmo“. Kovo mėnesį jie ant Lenino paminklo Riazanės srityje postamento pjedestalo užrašė „Putinai, eik šalin!“, vėliau sakydami, kad taip pasielgė norėdami atkreipti dėmesį į objekto būklę. Rugpjūtį teismas nutraukė baudžiamąją bylą ir skyrė abiems žurnalistams po 15 000 rublių baudos.

Parengta pagal BBC.ru inf.