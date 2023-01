Paaiškėjo, kas gali tapti Naujosios Zelandijos premjeru

Leiboristų partija šeštadienį atskleidė, kad 44-erių C. Hipkinsas yra vienintelis kandidatas tapti jos lyderiu. Tačiau jo paskyrimui partija dar turi oficialiai pritarti, o tai turėtų įvykti sekmadienį.

Po to J. Ardern įteiktų savo atsistatydinimo pareiškimą, o C. Hipkinsas būtų prisaikdintas 41-uoju Naujosios Zelandijos premjeru. Šiuo metu jis yra policijos ir švietimo ministras, bet geriausiai žinomas dėl to, kad buvo ministru atsakingu už COVID-19 pandemijos valdymą.

Premjerė J. Ardern apie atsistatydinimą netikėtai paskelbė ketvirtadienį, per savo pirmąją spaudos konferenciją 2023 metais.