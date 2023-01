Popiežius Pranciškus smerkia „ekonominį kolonializmą“ Afrikoje

Sakydamas kalbą prezidento rūmuose sostinėje Kinšasoje, Pranciškus išsakė mintį, kad KDR istoriją pristabdė konfliktai ir svetimšalių dominavimas praeityje.

„Politinis išnaudojimas užleido vietą ekonominiam kolonializmui, kuris taip pat yra pavergimas“, – sakė 86-erių metų Pranciškus, turėdamas omenyje KDR istoriją.

„Dėl to ši šalis, masiškai apiplėšta, tinkamai nepasinaudojo savo milžiniškais ištekliais“, – italų kalba popiežius kreipėsi į susirinkusius KDR politikus ir kitus aukštus pareigūnus.

„Nustokite smaugti Afriką: ji nėra kasykla, kurią reikia nukasti, ar teritorija, kurią reikia nusiaubti“, – pridūrė pontifikas, sulaukdamas plojimų.

Ši žinia turės didelį atgarsį KDR, didžiulėje centrinės Afrikos valstybėje, kurioje gyvena apie 100 mln. žmonių ir kuri 1960 metais iškovojo nepriklausomybę nuo Belgijos. Nepaisant didžiulių naudingųjų iškasenų, medienos ir gėlo vandens išteklių, KDR išlieka viena skurdžiausių pasaulio šalių.

Pasaulio banko duomenimis, maždaug du trečdaliai KDR gyventojų gyvena už mažiau nei 2,15 JAV dolerio per dieną. Be to, konfliktas siaubia ir šalies rytus, kur „M23“ judėjimo sukilėliai nuo 2021 metų pabaigos laiko užėmę dideles teritorijas.

Pranciškus savo kalboje paragino šiuo metu regione vykstančias taikos pastangas ir sakė, kad „negalime priprasti prie kraujo praliejimo, kuris jau dešimtmečius ženklina šią šalį“.

Jis taip pat pabrėžė „laisvų, skaidrių ir patikimų rinkimų“ svarbą. KDR prezidento rinkimus planuojama surengti gruodžio 20 dieną.

„Tegul niekas nesileidžia manipuliuojamas, juolab paperkamas tų, kurie šalyje kursto smurtą ir juo naudojasi, kad sudarytų gėdingus verslo sandorius“, – sakė Pranciškus.

Dabartinis KDR prezidentas Felixas Tshisekedis, kuris sėdėjo šalia popiežiaus, atėjo į valdžią po smarkiai ginčijamų 2018 metų rinkimų.