Kazachstane vyksta pirmalaikiai parlamento rinkimai

Kazachstano prezidentas Kasymas Žomartas Tokajevas sausį paleido žemuosius parlamento rūmus ir paskyrė naujus rinkimus. Jis pareiškė norįs suteikti postūmį šalies modernizacijai po beveik tris dešimtmečius trukusio autoritarinio jo pirmtako Nursultano Nazarbajevo valdymo. Šis atsistatydino 2019 metais.

Pirmą kartą per beveik 20 metų rinkimuose dalyvaus nepriklausomi kandidatai. Prieš tai žemuosiuose parlamento rūmuose dirbo tik trijų vyriausybei palankių partijų nariai. Be to, iki 5 proc. sumažintas patekimo į parlamentą slenkstis ir įvesta 30 proc. kvota moterims, jauniems žmonėms ir neįgaliesiems. Vis dėlto daugeliui opozicijos partijų neleista dalyvauti rinkimuose.

K. Ž. Tokajevas apie šalies modernizavimo procesą paskelbė po didelių antivyriausybinių demonstracijų 2022 metais, kurios iš dalies peraugo į smurtą. Protestai buvo numalšinti jėga, žuvo 238 žmonės.

Per prezidento rinkimus praėjusį lapkritį K. Ž. Tokajevas buvo patvirtintas poste daugiau kaip 80 proc. balsų dauguma. Prieš tai jis žadėjo „Naują Kazachstaną“ – demokratinę pažangą ir ekonomines reformas. Tačiau būta kritikos dėl konkurencijos stokos per rinkimus. Be to, didžiausioje Centrinės Azijos šalyje išlieka nelygybė ir korupcija. Beveik 20 mln. gyventojų perkamąją galią riboja infliacija.