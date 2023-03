J. Bidenas ragina B. Netanyahu siekti „kompromiso“ dėl ginčytinos teismų reformos

Demokratiniai principai yra JAV ir Izraelio santykių „skiriamasis ženklas“, teigė J. Bidenas. Anot Baltųjų rūmų, jis „pasiūlė savo paramą, kad būtų rastas kompromisas, kuris atitiktų šiuos pagrindinius principus“.

Be to, J. Bidenas per pokalbį telefonu atkreipė dėmesį į tai, kad „demokratines visuomenes stiprina tikra abipusė kontrolė“ ir kad „svarbios pataisos turėtų būti priimamos sulaukus kiek įmanoma didelės visuomenės paramos“.

Izraelio vyriausybės planuojama reforma numato daugiau galios parlamentui ir mažiau nepriklausomos teisėsaugos vykdomos teisinės valstybės kontrolės. B. Netanyahu ir jo koalicijos partneriai argumentuoja, kad teismai Izraelyje šiuo metu turi per daug galių.

Planai skaldo visuomenę, šalyje jau 11 savaičių vyksta demonstracijos, kuriose dalyvauja dešimtys tūkstančių žmonių. Izraelio prezidentas Isaacas Herzogas trečiadienį pateikė kompromisinį pasiūlymą – tačiau jį vyriausybė iš karto atmetė.