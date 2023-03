Hipokritiškumo viršūnė: ES vadovai į derybas dėl klimato kaitos skraido privačiais lėktuvais

Guati skrydžių duomenys parodė, kad Ch.Michelis komerciniais lėktuvais keliavo tik į 18 iš 112 komandiruočių, į kurias vyko nuo savo kadencijos pradžios 2019 m. iki 2022 m. gruodžio mėn.

Maždaug 72 kelionėse, t. y. maždaug 64 proc. visų kelionių, jis naudojosi užsakomųjų oro taksi paslaugomis, įskaitant keliones į JT klimato kaitos konferenciją COP27 Egipte praėjusių metų lapkritį ir į COP26 klimato kaitos aukščiausiojo lygio susitikimą Glazge 2021 m. Skrydžiui į Egiptą Ch.Michelis pakvietė ir Europos Komisijos (EK) pirmininkę Ursulą von der Leyen.

ES pirmininkų pasirinktas transportas į klimato derybas išryškina ilgalaikę pasaulio lyderių dilemą: kaip praktikuoti elgesį neprisidedant prie jų pačių pasauliui skelbiamo šiltnamio efektą sukeliančių CO2 dujų išmetimo, tuo pat metu susiduriant su sudėtingu kelionių tvarkaraščiu, dėl kurio privati aviacija tampa viliojančiu pasirinkimu – netgi būtina blogybe.

Buvęs Belgijos ministras pirmininkas Ch.Michelis, atvykęs į Šarm el Šeicho kurortą, susirinkusiems svarbiems klimato kaitos atstovams paskelbė žinią: „Klimato kaitos ginklas mums įremtas į galvą. Gyvename skolintame laike“, – sakė jis ir pridūrė: „Mes esame ir liksime kovos su klimato kaita šalininkai.“

Nevyriausybinės organizacijos „Transport & Environment“ (liet. „Transportas ir aplinka“) duomenimis, privatus lėktuvas per valandą gali išmesti 2 tonas planetai kenksmingo anglies dioksido (CO2). Tai reiškia, kad per penkias valandas trukusį skrydį atgal į Šarm el Šeichą Ch.Michelio ir U.von der Leyen lėktuvas galėjo išmesti apie 20 tonų CO2 – vidutinis ES pilietis per metus išmeta apie 7 tonas CO2.

Pasak EK pareigūno, dauguma COP27 konferencijos delegatų, tarp jų ir ES žaliosios politikos vadovas Fransas Timmermansas, skrido komerciniais skrydžiais, kuriais į Egiptą paprastai skrenda saulės išsiilgę turistai.

„Sprendimas vykti į Egiptą privačiu lėktuvu buvo priimtas todėl, kad nebuvo jokių komercinių skrydžių, kuriais Ch.Michelis galėtų laiku grįžti į Briuselį, kad spėtų atlikti savo pareigas Europos Parlamente“, – „Politico“ sakė jo atstovas spaudai Barendas Leytsas.

Pareigūnai taip pat svarstė galimybę skristi Belgijos ministro pirmininko Alexanderio De Croo lėktuvu, tačiau buvo numatyta, kad jis grįš anksčiau, nei Ch.Michelis baigs darbą COP27.

Skirtingai nuo daugelio nacionalinių vyriausybių, ES neturi nuosavų lėktuvų savo vadovams skraidinti.

„Privataus lėktuvo nuoma buvo vienintelis tinkamiausias variantas esamomis aplinkybėmis, – pridūrė B.Leytsas. – Atsižvelgdami į tai, kad Komisijos pirmininkė taip pat buvo pakviesta į COP27, pasiūlėme skristi kartu.“

B.Leytsas pabrėžė, kad skrydis atitiko EVT vidaus taisykles, pagal kurias pareigūnai, kai įmanoma, turėtų skristi komerciniais skrydžiais.

Tuo tarpu EK atstovas spaudai patvirtino, kad garsėjanti priešiškumu pora į Šarm al Šeichą skrido vienu lėktuvu, pažymėdamas, kad pasiekti kelionės tikslą komerciniu skrydžiu buvo sudėtinga dėl didelio eismo intensyvumo ir įtempto U.von der Leyen grafiko.

„Tai, kad abu pirmininkai su savo komandomis keliavo kartu, rodo, jog jie padarė viską, kas įmanoma, kad optimizuotų kelionės organizavimą ir sumažintų su tuo susijusį anglies dioksido pėdsaką“, – tikino EK atstovas spaudai.

Anksčiau EK sakė „Politico“, kad U.von der Leyen užsakomosiomis kelionėmis naudojasi tik „išskirtinėmis aplinkybėmis“, pavyzdžiui, saugumo sumetimais arba jei komercinis skrydis neįmanomas arba neatitinka dienotvarkės įsipareigojimų. Institucija anksčiau atsisakė pateikti išsamią informaciją apie EK vadovės užsienio kelionėse naudojamas transporto priemones.

Siekdama įgyvendinti klimato kaitos tikslus, ES siekia sugriežtinti darbuotojų kelionių taisykles, kad paskatintų naudoti ekologiškesnes transporto priemones ir sumažintų institucijos išmetamų teršalų kiekį.

EK siekia iki 2030 m. pasiekti klimato neutralumą pereidama prie „tvarių verslo kelionių“, pirmenybę teikdama ekologiškesnėms kelionių galimybėms ir skatindama darbuotojus į darbą važiuoti dviračiu, eiti pėsčiomis arba vykti viešuoju transportu.

B.Leytsas sakė, kad Ch.Michelio darbuotojai teiravosi apie galimybę naudoti tausius aviacinius degalus, tačiau „deja“ jiems buvo pasakyta, kad nei Briuselio, nei Šarm el Šeicho oro uostuose nėra tokios galimybės.

Pasak B.Leytso, nuo 2021 m. Ch.Michelis kompensuoja savo skrydžių metu išmetamų teršalų kiekį pagal schemą, pagal kurią finansuojama Brazilijos keramikos gamykla, kuri keičia degalus iš nelegalios medienos į žemės ūkio ir pramonės atliekas. Nuo 2022 m. ši priemonė taikoma visiems jo skrydžiams.

Parengta pagal „Politico“ inf.