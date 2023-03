Prancūzijos užsienio reikalų ministrė: V. Putinas, planuodamas Baltarusijoje dislokuoti branduolinį ginklą, siekia destabilizuoti Europą

„Prancūzija po šio pranešimo, kuris, aš labai tikiuosi, nebus įvykdytas, tikrai pasmerkė šį sprendimą“, – ketvirtadienį po susitikimo su užsienio reikalų ministru Gabrieliumi Landsbergiu teigė C. Colonna.

„Manau, kad šis paskutinis pareiškimas susijęs su tikrai destabilizavimu visoje Europoje. Būtent dėl to mes griežtai pasisakėme ir norime, kad šis sprendimas būtų persvarstytas iš naujo. Ir būtų labai gerai, kad Vladimiras Putinas atšauktų šį sprendimą“, – pridūrė Prancūzijos Europos ir užsienio reikalų ministrė.

Ketvirtadienį užsienio reikalų ministras G. Landsbergis, susitikęs su į Lietuvą atvykusia Prancūzijos Europos ir užsienio reikalų ministre C. Colonna, aptarė paramos Ukrainai, pasirengimo NATO viršūnių susitikimui Vilniuje, bendradarbiavimo Europos Sąjungoje bei dvišalio bendradarbiavimo klausimus, taip pat bendradarbiavimą Indijos-Ramiojo vandenynų regione ir Afrikoje.

Vizito Lietuvoje metu C. Colonna aplankys šuo metu NATO oro policijos misiją Šiauliuose vykdančius Prancūzijos karius.

ELTA primena, kad kad V. Putinas šeštadienio vakarą per valstybinę televiziją pareiškė, kad Maskva ir Minskas susitarė dėl žingsnio Baltarusijoje dislokuoti taktinį branduolinį ginklą. Be to, Baltarusija gaus raketų „Iskander“, kurios gali būti apginkluotos branduolinėmis galvutėmis. V. Putinas taip pat pabrėžė, kad Maskva laikosi savo įsipareigojimų dėl branduolinių ginklų neplatinimo.

Jis pažymėjo, kad ginklai yra tik dislokuoti Baltarusijoje, tačiau Rusija išlaiko jų kontrolę. Tai niekuo nesiskiria nuo to, ką JAV daro su ES valstybėmis, sakė Rusijos vadovas.