Po mirtinų išpuolių Izraelio premjeras mobilizavo kariuomenės ir policijos rezervus

Nepaisant raginimų elgtis santūriai, smurtas išaugo po to, kai trečiadienį Izraelio policija Jeruzalės Al Aksos mečetėje susirėmė su palestiniečiais, be to, Izraelis bombardavo Gazą ir Libaną po palestiniečių kovotojų surengto apšaudymo raketomis.

Naujausias įtampos padidėjimas įvyko per žydų Paschos šventę ir musulmonų šventąjį Ramadano mėnesį.

Anksčiau penktadienį per šaudymo incidentą okupuotame Vakarų Krante žuvo dvi izraeliečių kilmės britės, 16 ir 20 metų seserys, o jų motina buvo sunkiai sužeista.

Izraelio kariuomenė pranešė pradėjusi nusikaltėlių paiešką.

Vėliau Tel Avivo centre vienas žmogus žuvo, o septyni 17–74 metų amžiaus žmonės buvo sužeisti, kai automobilis įsirėžė į žmones, ėjusius dviračių taku palei pajūrį, ir apvirto, pranešė Izraelio gelbėjimo tarnybos ir policija.

„Visi nukentėjusieji buvo turistai“, – sakė „Magen David Adom“ pagalbos tarnyba.

Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni įvardijo žuvusįjį kaip 36 metų Alessandro Parini.

Tel Avivo Ichilovo ligoninė pranešė, kad į ją buvo atvežti trys sužeisti britai ir vienas italas.

Policijos atstovas sakė AFP, kad „teroristas buvo neutralizuotas, tai buvo teroro išpuolis prieš civilius gyventojus, išpuolis taranuojant automobiliu“.

Smūgiai per sieną

Penktadienio išpuoliai buvo surengti po to, kai Izraelis prieš auštant pradėjo oro smūgius ir apšaudymą iš artilerijos, atsakydamas į raketų apšaudymą iš Gazos Ruožo ir Libano.

Izraelis „smogė taikiniams, įskaitant terorizmo infrastruktūrą, priklausantiems teroristinei organizacijai „Hamas“ pietų Libane“, pranešė kariuomenė.

AFP žurnalistai girdėjo sprogimus Libano Tyro regione ir Gazos Ruože, kur Izraelio oro antskrydžiai prasidėjo prieš vidurnaktį.

Libano armija pranešė, kad alyvmedžių giraitėje netoli sienos esančiame Mardžajuno rajone rado ir išmontavo daugkartinį raketų paleidimo įrenginį, kuriame tebebuvo šešios užtaisytos raketos.

Izraelio kariuomenė pranešė smogusi dviem tuneliams ir „dviem ginklų gamybos vietoms“, priklausančioms „Hamas“ Gazos Ruože, „atsakydama į „Hamas“ saugumo pažeidimus“. Pasak jos, ketvirtadienį oro gynyba perėmė 25 raketas, o penkios pataikė į Izraelio teritoriją.