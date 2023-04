Lenkija plečia karinių mokymų piliečiams pasiūlą

Pratybos apima šaudymo treniruotes, orientavimąsi teritorijoje, artimą kovą ir radijo ryšio technikos naudojimą. Kariuomenė padengia apgyvendinimo, maitinimosi ir įrangos išlaidas. Be to, dalyviai gauna 28 eurų per dieną atlygį. Sėkmingai baigusieji mokymus duoda kario priesaiką ir yra registruojami rezervistais.